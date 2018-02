TASR

Českí hokejisti odchádzajú bez medaily, bronz vybojovali Kanaďania

Kanada odplatila Čechom skupinovú prehru 2:3 po predĺžení a nájazdoch.

Puk z hokejky kanadského hráča Andrewa Ebbetta (č.19) sa kĺže cez českého brankára Pavla Francouza v hokejovom zápase o tretie miesto Kanada - Česko na ZOH 2018 v Pjongčangu, 24. februára 2018 v Kangnungu. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 24. februára (TASR) - Tretie miesto v hale v Kangnungu nad Českom v desaťgólovej prestrelke 6:4. Kanaďania si tak napravili chuť po prekvapujúcej prehre v semifinále s Nemeckom, po ktorej prišli o šancu na obhajobu titulu. Česi si predĺžili čakanie na cenný kov, naposledy získali pod piatimi kruhmi bronz v Turíne 2006.

Kanada odplatila Čechom skupinovú prehru 2:3 po predĺžení a nájazdoch. Už v prvej tretine si vytvorila náskok 3:1, úvodné tri góly pritom padli v rozmedzí 31 sekúnd. Za Kanaďanov sa postupne presadili Andrew Ebbett, Chris Kelly a Derek Roy, Martin Růžička medzitým skorigoval na 1:1. Po bezgólovom druhom dejstve pokračovala prestrelka v treťom. Kanada viedla štyri minúty pred koncom 6:2, Červenka ešte dvomi gólmi znížil na 4:6, no na viac sa Česi už nezmohli.

Česko - Kanada 4:6 (1:3, 0:0, 3:3) Góly: 10. Růžička (Červenka), 47. Kovář (Horák, Řepík), 57. Červenka (Nakládal, Mertl), 58. Červenka (Horák, Mozík) - 9. Ebbett (Robinson, Gragnani), 10. Kelly (Goloubef, Klinkhammer), 16. Roy (Kozun, Bourque), 46. Ebbett (Kozun, Goloubef), 50. Kelly (Klinkhammer), 56. Wolski (Howden). Rozhodovali: Mayer (USA), Olenin (Rus.) - McIntyre (USA), Otmachov (Rus.), vylúčení: 2:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4807 divákov. zostavy: Česko: Francouz – Nakládal, Polášek, Kolář, Mozík, Jordán, Kundrátek, Němec – Kubalík, Kovář, Erat – Červenka, Mertl, Růžička – Radil, Koukal, Zohorna – Birner, Horák, Řepík – Vondrka Kanada: Poulin – Robinson, Lee, Noreau, Genoway, Goloubef, Gragnani, Stollery – Lapierre, O'Dell, Raymond – Kozun, Roy, Bourque – Thomas, Ebbett, Wolski – Howden, Kelly, Klinkhammer - Vey

Úvodné minúty príliš veľa vzruchu nepriniesli. Aktívnejší boli Česi, ktorí niekoľkými pokusmi ohrozili Poulina, Kanada príliš nenapádala a sústredila sa na obranu vlastnej modrej čiary. Potom však prišiel zlom a za 31 sekúnd sa skóre zmenilo až trikrát. Ako prví udreli zámorskí hráči, keď v 9. minúte premenil presilovku Ebbett, ktorý tečoval strelu Robinsona. Prešlo však len 16 sekúnd a bolo 1:1. Poulin vyrazil Růžičkovu strelu pred Červenku. Tomu síce nevyšlo zakončenie, ale puk sa dostal späť k Růžičkovi a ten mal pred sebou už len odkrytú bránku. O ďalších 15 sekúnd viedli znova Kanaďania po ďalšom teči Kellyho - 2:1. Aj ďalšie minúty boli nabité akciou. Česi mohli vyrovnať počas presilovky, neujala sa Růžičkova strela, dorážka Horáka a už pri hre 5 na 5 neuspel ani Kovář. V 16. minúte vyšiel Kanade rýchly brejk, keď Kozun šikovne prehodil puk na Roya a ten ho poslal medzi Francouzove betóny - 3:1. Aj keď v prvej tretine boli aktívnejší Česi, do šatní išli s dvojgólovým mankom.

Podobný priebeh mal aj úvod druhej tretiny. Česi sa snažili tvoriť, ale Kanaďania, dôrazní v osobných súbojoch a defenzíve, výborne pokrývali priestor v strednom pásme a súpera vôbec nepúšťali do streleckých pozícii. Prvý pokus na Poulinovu bránku tak prišiel až po ôsmich minútach. "Javorové listy" z času na čas hrozili z brejkov. V dobrej šanci sa ocitol Thomas, Francouz jeho strelu vyrazil, no vzápätí prišla "sekera" Erata a Česi hrali v oslabení. Zachránil ich Jordán, keď zblokoval Royovu dorážku, ktorá už smerovala do prázdnej časti bránky. Čechov nenakopla ani početná výhoda päť minút pred druhou sirénou, keď vôbec neohrozili Poulina. Naopak, mohli inkasovať. O'Dell obral v strednom pásme o puk Poláška, Ebbett išiel sám na brankára, ale nájazd nepremenil. Francouz v poslednej minúte zachránil spoluhráčov aj pri úniku Roya.

V tretej tretine sa opäť roztrhlo vrece s rýchlymi gólmi. V 46. minúte napálil Kozun puk do bránkoviska, Ebbett nastavil hokejku a upravil na 4:1. O 46 sekúnd neskôr sa presadil pri avizovanom vylúčení Kovář, no v 50. upravil opäť na rozdiel troch gólov Kelly strelou spoza obrancu. Česi dokázali rýchlo odpovedať aj na tento zásah, ale rozhodcovia ich tretí gól z hokejky Erata neuznali pre bránenie v hre brankárovi. V 56. minúte zvýšil už na 6:2 Wolski, ale dráma pokračovala aj ďalej. Červenka totiž dvomi gólmi v 57. a 58. minúte znížil na 4:6. Druhý strelil pri presilovke 6 na 4, keďže Česi odvolali tri minúty pred koncom brankára. Napriek veľkej snahe a tlaku sa im však už nepodarilo vyrovnať a z bronzu sa tak tešia Kanaďania.