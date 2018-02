TASR

Dnes o 13:22 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Koniec sveta nablízku: Česi prestávajú chodiť do krčiem, pijú radšej z plechovky

Spotreba piva zásadne nerastie, pri čapovanom dokonca klesá. V priemere každé desiate vypité pivo v Česku je z plechovky.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Praha 24. februára (TASR) - Česi prestávajú chodiť do krčiem. Učarovali im plechovky, ich spotreba raketovo stúpa na úkor čapovaného piva. Informoval o tom portál ihned.cz.

Český pivovar Budějovický Budvar je teraz v rozhodujúcej fáze rozvoja, ktorá si vyžiada investície za stovky miliónov korún. Nové logistické centrum stálo vlani podnik viac ako 700 miliónov Kč (27,65 milióna eur). Tento rok pôjde ďalších celkom 600 miliónov Kč do novej budovy pre tanky na kvasenie piva, a tiež do novej linky na plnenie fliaš, či do zvýšenia kapacity plničky plechoviek.

To, do čoho Budvar investuje, dobre ilustruje, aké trendy teraz hýbu pivným trhom v Česku. Spotreba piva zásadne nerastie, pri čapovanom dokonca klesá. Budvar ale stavil na rastúci export. Preto zvyšuje celkovú výrobnú kapacitu. V roku 2019 by mal budejovický pivovar produkovať dva milióny hektolitrov piva, o štvrtinu viac ako teraz.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay

Pokiaľ ide o plechovky, Budvar je na domácom trhu lídrom. Približne pätinu, teda 20 % svojej produkcie ponúka v plechovkách a čaká ďalší rast.

Konzumácia piva doma, a nie v krčme, je totiž najnovším trendom, a nielen v Česku, ale aj vo svete. Na domácom trhu k tomu prispeli svojím dielom povinné elektronické pokladnice a zákaz fajčenia v reštauráciách.

"Z národa s tradičnou krčmovou pivnou kultúrou sa stávame skôr krajinou plechovkového piva," skonštatovala riaditeľka Českého zväzu pivovarov a sladovní Martina Ferencová. Jeho spotreba podľa štatistík, ktoré má zväz k dispozícii, vzrástla vlani medziročne takmer o 50 %. V priemere každé desiate vypité pivo v Česku je z plechovky. Ako hlavný dôvod obľuby plechoviek sa uvádza to, že sú ľahké a zákazník, na rozdiel od fliaš, nemusí riešiť vracanie prázdnych obalov.

Na záujem o plechovkové pivo reaguje nielen Budvar, ale aj domáca jednotka, skupina Plzeňský Prazdroj. V plechovkách predáva vyše 10 % svojej produkcie.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay

Aj pivovar zo skupiny Heineken - Krušovice - stavil na plechovky. "Jednou z hlavných investícií tohto roku bude nový plnič plechoviek," potvrdila hovorkyňa Heinekenu Jana Austová Pikardová. Tretí rok sa plnia do plechoviek aj pivá značiek Starobrno, Březňák či Zlatopramen.

Skupina Pivovary Staropramen onačila za dve najväčšie oblasti investícií podporu exportu a podporu návštevnosti krčiem v Česku. "Negatívny vplyv regulačných opatrení, na čele so zákazom fajčenia v krčmách a reštauráciách, očakávame aj v prvej polovici tohto roka," poznamenal hovorca Pivovarov Staropramen Pavel Barvík.

Podľa Ferencovej môže k "návratu ľudí do krčiem" pomôcť aktivita pivovarov a prevádzkovateľov reštaurácií. "Či už je to tzv. pivná gastronómia, ponuky pivných špeciálov, stretávanie sa so sladovníkmi v krčmách," vymenúva. Predávať viac piva v krčmách je vec, ktorú si pivovary prirodzene želajú. Marža z fliaš a plechoviek predaných v obchode dosahuje skôr jednociferné čísla, pri čapovanom pive to môžu byť desiatky percent.