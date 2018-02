TASR

ZOH: Američania zdolali vo finále Švédsko, rozhodol ôsmy end

Bez medaily odchádza z Pjongčangu favorizovaná Kanada.

Reprezentanti USA v curlingu nečakane vybojovali zlaté medaily na ZOH v Pjongčangu. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 24. februára (TASR) - Reprezentanti USA v curlingu nečakane vybojovali zlaté medaily na ZOH v Pjongčangu. V sobotňajšom mužskom finále v Kangnungu triumfovali nad Švédskom 10:7. Bronz patrí Švajčiarom, ktorí si už v piatok poradili s Kanadou 7:5.

Američania v zložení John Shuster, Tyler George, Matt Hamilton, John Landsteiner a Joe Polo rozhodli finále až v ôsmom ende, ktorý za nerozhodného stavu vyhrali jednoznačne 5:0. Boj o zlato pritom odštartovali lepšie severania, po druhom ende viedli 2:0 a po piatom ešte 4:3.

"Som rád, že sme to zvládli. Verili sme, že to môžeme dokázať. Dôležité bolo nenechať súpera odskočiť na začiatku, potom to už bolo otvorené. Celý tento štvorročný cyklus bol pre nás neuveriteľný," povedal člen víťazného tímu Hamilton.

Bez medaily odchádza z Pjongčangu favorizovaná Kanada. "Javorové listy" tak ostali bez cenného kovu prvýkrát od opätovného prijatia tohto športu pod olympijské kruhy v roku 1998. Kanada vyhrala titul v mužskom turnaji na uplynulých troch zimných olympiádach (2006, 2010, 2014), predtým dvakrát získala striebro (1998, 2002).