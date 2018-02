TASR

Velez-Zuzulovej stálo úsilie o návrat za rešpekt, čo si získala

Na rozlúčku s lyžiarskym svetom sa bude 33-ročná Slovenka sústrediť na marcovom podujatí Svetového pohára v Ofterschwangu.

Na snímke Veronika Velez-Zuzulová počas osemfinále paralelného slalomu v tímovej súťaži alpských lyžiarov proti Nemecku na XXIII. zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pjongčangu 24. februára 2018. — Foto: TASR - Martin Baumann

Pjongčang 24. februára (TASR) - Veronika Velez-Zuzulová sa po vážnom zranení kolena stihla vrátiť včas pred zimnými olympijskými hrami v Pjongčangu. Nie však natoľko, aby sa dostala do svojej špičkovej formy a mohla v slalome bojovať o medaily. Napriek tomu rozhodnutie predĺžiť si kariéru neľutuje, vyslúžila si ním rešpekt lyžiarskeho sveta.

Práve na rozlúčku s lyžiarskym svetom sa bude 33-ročná Slovenka sústrediť na marcovom podujatí Svetového pohára v Ofterschwangu, kde to už nebude o tvrdom tréningu: "Na tú jazdu, ktorú tam predvediem, mi ho veľa netreba. Mnoho pretekárok mi povedalo, že by bola škoda, keby som sa len tak vytratila. Rodina neprišla do Pjongčangu, všetci budú môcť prísť tam. Je dôležité, aby som to ešte absolvovala. Počula som, že sa tam bude lúčiť aj Rakúšanka Michaela Kirchgasserová, takže budeme dve." Velez-Zuzulová si schovala niečo aj na Slovensko, kde chystá udalosť na 7. apríla: "Rieši sa to, ale chceli by sme, aby to bol paralelný slalom. Chcela by som ísť so sponzormi a moju poslednú jazdu s Petrou Vlhovou, večer by potom mala byť akcia. Dievčatá zo SP neprídu, Peťa mi bude stačiť. S ňou som toho zažila najviac, ona je najdôležitejšia."

Takisto paralelný slalom a takisto v spoločnosti Vlhovej si užila aj na záver súťažnej kariéry. Ukončila ju sobotňajšou olympijskou tímovou súťažou, jej poslednou súperkou bola Nemka Lena Dürrová. "Nemci zvolili taktiku, že dali najrýchlejší pretekárov na slabších. Snažila som sa ísť čo najrýchlejšie, bolo to ťažké, všetky tímy sa na ZOH pripravili výborne a zodpovedne. Vrátane nás, nemáme sa za čo hanbiť, každý sa snažil urobiť maximum. Na tímovú súťaž som mala presne tri dni tréningu, keď to spočítam celkovo, pred ZOH možno dvadsať dní na lyžiach, oboje je málo. Ľudia si povedia, na čo som sem išla, ale to asi nepochopí nikto. Pochopím to len ja a ten, kto sa zranil ako ja. Ten vie, čo je to lyžovať po štyroch mesiacoch na takejto úrovni," zdôraznila Velez-Zuzulová.

Napriek osemfinálovej prehre Slovenku potešilo, že mohla reprezentovať ešte raz aj ako členka tímu, keďže nechýbala pri striebornom úspechu na majstrovstvách sveta 2017 v St. Moritzi: "Je to nevyspytateľné a budem rada, ak sa v budúcnosti medaila ešte zopakuje. Prajem to mladým pretekárom, aby to bola ich motivácia. Je úžasné mať tímovú súťaž v individuálnom odvetví ako je naše."

Velez-Zuzulová si po návrate dovedna pripísala tri štarty, za ktoré ju kolegyne z bielych svahov vyzdvihujú už od januárového slalomu v Lenzerheide: "Pocity z olympiády sú dobré, ale aj zmiešané, lebo som sa nemohla pripraviť tak, ako som chcela a ako som bola pripravená roky predtým. Keď však vidím, ako to vnímajú ľudia, ktorí to zažili a vedia, čo to je, získala som si obrovský rešpekt a za to mi to stálo."