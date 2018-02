TASR

Vlhová hľadá sily na záver zimy, hry uzavrie ako vlajkonosička

Výsledky na ZOH 2018 jej s výnimkou piatej pozície v kombinácii nepriniesli radosť, no slovenská lyžiarka nebude z Pjongčangu odchádzať s výčitkami.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas tréningu zjazdu žien v stredisku Čongson na ZOH v Pjongčangu 19. februára 2018. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 24. februára (TASR) - Petra Vlhová absolvovala na zimných olympijských hrách v Pjongčangu suverénne najviac štartov spomedzi všetkých slovenských lyžiarok i lyžiarov. Predstavila sa v každej individuálnej disciplíne, ako aj na záver v tímovej súťaže. Spoločne s neustálymi tréningami dá takýto náročný program zabrať aj mladej pretekárke.

Na 22-ročnú Vlhovú to podľa jej vlastných slov doľahlo pred sobotňajším šiestym štartom: "Som vyčerpaná mentálne aj fyzicky. Keď už človek cíti únavu, začína mať problém koncentrovať sa. Napríklad teraz v sobotu som sa zobudila, vypla som budík a nevedela som, či mám preteky, alebo nie. V dejisku som od 4. februára bola som už naozaj úplne mimo. Každý deň bol tréning, okrem toho preteky a preto som rada, že to už mám za sebou." Olympijské vystúpenia sa skončili, sezóna Svetového pohára však pokračuje. Do jej záveru zostávajú podujatia v Crans Montane, Ofterschwangu a finálové v Aare. V preklade ešte tri týždne minimálneho odpočinku: "Po návrate budem len deň v Bratislave a potom opäť preč, doma som už nebola veľmi dlho. Oddýchnem si dva dni a znova sa pustíme do prípravy na koniec ročníka."

Vlhová rátala s nabitým kalendárom už pred začiatkom sezóny. Počet súťaží jej umožnil bojovať o popredné priečky aj v celkovom poradí SP, nielen v hodnotení slalomu. Celkovo je štvrtá so ziskom 754 bodov, v klasifikácii svojej elitnej disciplíny figuruje na druhom mieste so 605 bodmi. Tie zatiaľ zbierala v slalome a obrovskom slalome, ale najmä olympijská kombinácia ukázala, že do budúcnosti môže bodovať naprieč viacerými disciplínami: "V tejto sezóne sa chcem udržať čo najvyššie. Je šanca skončiť v prvej trojke celkového poradia, no pred nami je ešte veľa súťaží."

V sobotu prekonala "len" 26 bránok v pravidelnom rytme. Keďže na krátkej trati je možnosť opravy mizivá, paralelná súťaž je previerka práve na koncentráciu, s ktorou bojovala vedno s fyzickou únavou. Vlhová by napriek tomu prijala viac jázd, na úkor slovenských reprezentantov však postúpili Nemci. "Samozrejme, nie som nadšená. Som víťazný typ a tešila by som sa, keby sme zvíťazili. Taký je šport, urobili sme viac chýb a preto sme prehrali. Chcela som zvíťaziť, dala som do toho všetko. Nič to, je to kolektívna súťaž a nemôžem povyhrávať jazdy aj za ostatných. Chalani aj Veronika sa snažili, ale chyby nás stáli postup." Slováci nezopakovali senzačné striebro z vlaňajších majstrovstiev sveta v St. Moritzi. Vlhová poznala silu súperov, keďže išla paralelný slalom v Courcheveli i januárové mestské podujatia v Osle a Štokholme, na ktorých súperili ženy aj muži: "Je pravda, že na MS sme skončili na druhom mieste, mali sme tam náš deň a každý predviedol skvelý výkon. Tu som však vedela, že všetci sa zlepšili. Videla som na paralelných súťažiach počas sezóny, že ich začali trénovať špeciálne. Netreba, aby ľudia niečo očakávali, musia to brať tak, ako to je a čakať, ako to dopadne."

Výsledky na ZOH 2018 jej s výnimkou piatej pozície v kombinácii nepriniesli radosť, no Vlhová nebude z Pjongčangu odchádzať s výčitkami. "Neviem o tom, že by som v niečom poľavila. Som šťastná najmä za kombináciu, kde mi vyšiel slalom a potvrdila som si, že do špičky stále patrím. Predviedla som tam skvelú jazdu. Je jasné, že špeciálny slalom mi vôbec nevyšiel, nemala som môj deň, no aj to sa stáva. Keď mi to nevyšlo na ZOH, vyjde mi to inde. Pracovala som na maximum, môj tím tiež, takže ideme ďalej a už sa budeme koncentrovať na záver sezóny, aby všetko dopadlo dobre," dodala Vlhová.

Predtým však na ňu v Pjongčangu predsa len ešte čaká jeden bod, dostala totiž ponuku byť vlajkonosičkou Slovenska na nedeľňajšom záverečnom ceremoniáli. Na otváracom ňou možno symbolicky bola Veronika Velez-Zuzulová, ktorá pred Vlhovou urobila prvé slovenské kroky medzi elitou ženského slalomu.