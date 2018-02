TASR

Dnes o 09:33 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Bratislave vystavuje Nikola Kovay pouličné fotografické postrehy

Ide o jej obrazové postrehy zo Slovenska, Česka či Grécka.

Ilustračná snímka — Foto: TASR

Bratislava 23. februára (TASR) – Mladá fotografka Nikola Kovay výstavou Key Performance Indicators prezentuje svoju tvorbu v novej bratislavskej galérii Temporary Parapet. Sú to jej obrazové postrehy zo Slovenska, Česka či Grécka.

"Z rôznych ciest si zaznamenáva archív bez konkrétneho motívu. Sú to momentky banálnych situácií, voyersky sarkastický pohľad okolo seba s humanistickým charakterom," na piatkovej vernisáži povedal kurátor výstavy Ľuboš Kotlár. Vo výbere malých aj veľkoplošných farebných záberov na dvoch poschodiach galérie sú ľudia, časti ulíc, poškodených chodníkov i vtipné postrehy z rôznych verejných priestranstiev. "Zaznamenávam to, čo ma poteší na bežných prechádzkach. Sú to zápisové momentky a rôzne drobnosti, ktoré vyžarujú krásnu ľudskosť," vyjadrila sa autorka.

Fiľakovská rodáčka Nikola Kovay (1992) absolvovala magisterské štúdium produkcie na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Počas neho spolupracovala na rozličných filmových a umeleckých projektoch. Jej prozaické texty boli vybrané v literárnych súťažiach Akademický Prešov, Medziriadky, súťaž Jozefa Braneckého, Literárny Lučenec, je autorkou literárneho blogu Poveternostná zrážka nezáujmu. Séria jej dokumentárnych fotografií z Prague Pride 2017 bola publikovaná v newyorskom magazíne Newzulu. Pôsobí v Prahe, kde sa venuje výtvarnej a literárnej tvorbe i prípravám na ďalšie štúdium.

Výstava potrvá do 16. marca.