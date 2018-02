TASR

Zlatá Anastasia Kuzminová je doma. Privítanie našej hrdinky bolo úžasné

Rodáčka z ruského mesta Ťumeň má pred sebou ešte vyvrcholenie tohtosezónnej edície Svetového pohára. Z momentálne druhej pozície chce zaútočiť na prvé miesto.

Na snímke slovenská olympijská medailistka v biatlone zo ZOH 2018 Anastasia Kuzminová počas tlačovej konferencie po jej návrate zo ZOH v Pjongčangu, 23. februára 2018 v Bratislave. Kuzminová získala tri medaily - zlatú medailu v pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km, striebornú medailu vo vytrvalostných pretekoch na 15 km a striebornú medailu v stíhacích pretekoch žien na 10 km. — Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 23. februára (TASR) - Unavená, ale šťastná. Biatlonistka Anastasia Kuzminová priletela v piatok večer z úspešnej zimnej olympiády v Pjongčangu späť na Slovensko. Domov si priniesla tri medaily - zlatú a dve strieborné. "Privítanie bolo úžasné. Ďakujem," zaznelo z jej úst.

"Dve druhé miesta boli krásne, no veľmi som si želala stáť na najvyššom stupienku a spievať slovenskú hymnu. Keď som videla, ako je naša vlajka tesne pod vrcholom, tak som ju chcela dostať úplne hore. Môj sen finišovať s vlajkou sa mi splnil a som nesmierne šťastná. Pri hymne som bola veľmi dojatá a nedokázala som udržať emócie," povedala "Nasťa".

Vyzdvihla aj výkon svojich reprezentačných kolegýň v štafete, v ktorej obsadili Slovenky výborné 5. miesto. "Som veľmi rada, že sme aj ako tím dosiahli krásny výsledok. Je to takisto dôležité ako moje medaily. Od sestier Fialkových sa v podstate očakával takýto dobrý výkon. Som rada, že sa Paulína vyrovnala s nepríjemnosťami v mixe a ukázala, že je veľmi silná. No a nesmierne ma potešila Terka Poliaková, ktorá nás veľmi príjemne prekvapila, zabojovala a bola úžasná."

Kuzminová nezabudla poďakovať celému svojmu tímu a ľuďom, ktorí pri nej stále stoja: "Sú so mnou v dobrom aj v zlom. Vždy sa môžem na nich spoľahnúť. Takisto ďakujem všetkým fanúšikom a ľuďom, čo ma podporovali. Privítanie na Slovensku bolo úžasné a veľmi veľa to pre mňa znamená. Teraz budem mať pár dní voľno, potrebujem si oddýchnuť v súkromí so svojou rodinou a začnem sa pripravovať na záverečnú časť sezóny."

Rodáčka z ruského mesta Ťumeň má pred sebou ešte vyvrcholenie tohtosezónnej edície Svetového pohára. Z momentálne druhej pozície chce zaútočiť na prvé miesto, na ktorom je s 15-bodovým náskokom Fínka Kaisa Mäkäräinenová: "Škoda, že sa do výsledkov neráta olympiáda. Pre mňa je dobrým signálom to, že počas všetkých mojich súťaži som mala najrýchlejšie bežecké časy. Som odhodlaná zabojovať o celkové víťazstvo."