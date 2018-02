Britskí ministri sa viac-menej dohodli na podmienkach brexitu

TASR

Premiérka Mayová pozvala kľúčových ministrov do svojho vidieckeho sídla v Chequers, aby sa dohodli na jednotnej pozícii v súvislosti s podmienkami brexitu, ktoré predložila Európskej únii.

Ilustračná snímka.

Londýn 23. februára (TASR) - Rokovania členov britského kabinetu, ktoré mali odstrániť rozdiely v ich názoroch na brexit, boli "pozitívne a konštruktívne". Uviedol to v piatok minister financií Philip Hammond.

Premiérka Theresa Mayová totiž vo štvrtok (22.2.) pozvala kľúčových ministrov do svojho vidieckeho sídla v Chequers, aby sa dohodli na jednotnej pozícii v súvislosti s podmienkami brexitu, ktoré predložila Európskej únii (EÚ).

Podľa jedného zo zdrojov blízkeho rokovaniam, premiérka Mayová akceptovala argumenty tých ministrov, ktorí chcú rýchlejšiu separáciu od pravidiel a nariadení EÚ.

No hoci sa Mayovej podarilo dotlačiť ministrov k určitému pokroku, to, čo na čom sa medzi sebou dohodli, a čo bude požadovať od Európskej únie (EÚ), Brusel už v minulosti odmietol.

Podľa BBC účastníci stretnutia viac či menej súhlasili, že vláda Spojeného kráľovstva sa bude držať pravidiel EÚ, ale "za svojich podmienok". A noviny Financial Times napísali, že sa ministri zhodli na návrhu nazvanom "Kanada plus plus plus".

Cieľom schôdze bolo dostať sa zo slepej uličky a "zosúladiť" postoje ministrov, ktorí podporujú rôzne prístupy k budúcim vzťahom s EÚ. Brusel je čoraz netrpezlivejší pre nedostatočne jasnú pozíciu Británie, keďže čas na dohodu o podmienkach prechodného obdobia sa kráti a ich schválenie je zase rozhodujúce pre začatie obchodných rozhovorov.

Patová situácia?

Obchodné rozhovory sa majú začať budúci mesiac a je tu čoraz väčšie riziko, že začnú v patovej situácii. Ak chce vláda Spojeného kráľovstva a EÚ dosiahnuť dohodu o budúcich vzťahoch po brexite, vyjednávacie tímy budú musieť rýchlo pracovať na zblížení svojich pozícií. A pridať bude musieť predovšetkým Británia.

Je však možné, že dohodu o budúcich vzťahoch sa nepodarí dosiahnuť v tomto roku, a nebude schválená ani v deň odchodu Británie z EÚ. Vláda Spojeného kráľovstva tvrdošijne požaduje dohodu so všetkými detailmi obchodnej zmluvy do konca tohto roka. No podľa niektorých odborníkov by mohlo byť v záujme oboch strán, schváliť najprv riadený brexit a prechodné obdobie.

Britskí poslanci by však mohli odmietnuť dohodu o odchode, ak nebudú mať jasnú predstavu o tom, ako bude vyzerať budúci vzťah.