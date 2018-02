TASR

Včera o 20:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovensko vyčlenilo na pomoc Sahelu pol milióna eur

Medzinárodní darcovia celkovo prisľúbili vyše 414 miliónov eur.

Ilustračné foto. — Foto: TASR – Milan Kapusta

Brusel/Bratislava 23. februára (TASR) - Medzinárodní darcovia, ktorí sa zišli v piatok na konferencii v Bruseli, prisľúbili celkovo 414 miliónov eur na vojenské operácie v nepokojnom africkom regióne Sahel zamerané na elimináciu hrozby terorizmu a nelegálnej migrácie. Informovala o tom agentúra DPA.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po príchode na neformálny summit EÚ v Bruseli uviedol, že Slovensko vyčlenilo pre vojenské jednotky piatich krajín Sahelu 500.000 eur.

Podľa Európskej komisie, ktorá konferenciu zorganizovala, ohlásené darcovské príspevky prevýšili počiatočné očakávania.

Európska únia celkovo prisľúbila 176 miliónov eur, čo zahŕňa peniaze zo spoločného rozpočtu, ako aj príspevky jednotlivých členských štátov.

Päť krajín regiónu - Burkina Faso, Čad, Mali, Mauritánia a Niger - v roku 2014 spojilo svoje sily, aby rozbilo regionálnu sieť teroristických skupín, organizovaného zločinu a nelegálnej migrácie.

Uvedených päť krajín, známych pod označením G5 Sahel, sa dohodlo na vytvorení spoločných vojenských síl, ktoré majú pomôcť pri riešení konfliktov, obnovení štátnej moci, pri dodávkach humanitárnej pomoci a realizácii rozvojových projektov podporovaných medzinárodným spoločenstvom.

"Ide o päť štátov, ktoré sú pre EÚ dôležité nielen z pohľadu bezpečnosti, ale aj preto, že sú zdrojom možnej ilegálnej migrácie do budúcnosti. Preto chceme, aby tento región bol bezpečný a aby sa rozvíjal, aby ľudia odtiaľ nemali dôvod utekať do Európy," vyhlásil Fico.

Premiér spresnil, že SR na tento účel - pre región Sahelu a Čadského jazera - prispela na konferencii sumou 500.000 eur do zvereneckého fondu. Financie sú určené pre jednotky piatich krajín Sahelu, ktoré by mali zabezpečiť mier a bezpečnosť v regióne. "Je to veľmi správna stratégia, orientovať sa na tie krajiny, odkiaľ konkrétne problémy môžu prísť", domnieva sa Fico.

Podľa odhadov bude na vytvorenie spoločných jednotiek skupiny G5 Sahel potrebných približne 500 miliónov dolárov (približne 407 miliónov eur).