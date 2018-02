Dobré noviny

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Túžite po najlepšom sexe? Počkajte si do 60-tky

Na dobré sa oplatí počkať. Platí to aj v prípade sexu.

BRATISLAVA 23. februára - Máte pocit, že život sa po šesťdesiatke končí? Na takéto úvahy by ste mali okamžite zabudnúť. Po šesťdesiatke je práve ten správny čas na to, aby ste si život začali konečne poriadne užívať. A to po všetkých stránkach, teda aj vrátane sexu. Ako ukázal posledný prieskum agentúry Research Now, najlepšie sexuálne zážitky prichádzajú práve po dovŕšení šesťdesiat rokov. Má to však jeden háčik. Deje sa tak predovšetkým u slobodných šesťdesiatnikov či u tých, ktorí sú v čerstvom novom vzťahu.

Prečo je sex po šesťdesiatke tak uspokojujúci?

Čím to je, že práve v tomto veku si ľudia dokážu sex najlepšie vychutnať? Jednak sú za tým skúsenosti, ktoré už nadobudli, ale aj fakt, že dokonale poznajú svoje telo, a tak vedia, čo im je príjemné a čo nie. Niet sa teda čo čudovať, že ľudia pokračujú v pohlavnom živote dokonca aj po dovŕšení osemdesiatky, čo potvrdzujú aj mnohé staršie štúdie.

Napríklad podľa štúdie neziskovej organizácie National Council on Aging je najmä pre ženy sex po sedemdesiatke minimálne tak uspokojujúci, ako keď mali štyridsať rokov. Iný prieskum publikovaný v časopise The New England Journal of Medicine zase odhalil, že väčšina starších ľudí žijúcich s partnerom sa často miluje aj dlho po oslávení osemdesiatych narodenín. Niektorí dokonca pokojne aj po deväťdesiatke.

Ide to aj napriek klesajúcim pohlavným hormónom

Hoci záujem väčšiny ľudí o sex s vekom prirodzene ustupuje kvôli nízkej hladine pohlavných hormónov, vďaka zlepšenej životospráve a pokroku v medicíne sa veľké množstvo seniorov o sex neochudobňuje. Starší milenci totiž nehľadia toľko na „výkon“, ale skôr na kvalitu, a teda im ide najmä o psychické uspokojenie ako o to telesné.

Je však pravdou, že seniori sa stretávajú s celou radou problémov. Mužov trápia najčastejšie problémy s erekciou, zatiaľ čo ženy zase dosiahnu vzrušenie a orgazmus ťažšie. Ich sexuálny život môžu komplikovať aj viaceré zdravotné problémy. Avšak, ak naozaj chcú, vďaka medicíne, pokroku vo vede či rôznym pomôckam, si aj seniori dokážu pomôcť a užívať si život naplno.