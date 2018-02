Žena stretla na ulici kamaráta z destva. Nezľakla sa a rozhodla sa pomôcť mu dostať sa späť do života

Kristína Jurzová

Bolo otázkou času, kedy by ho to zabilo. Stalo sa však niečo nečakané a zo osídiel zla ho vyslobodila jeho kamarátka z detstva.

Patricka zachránila kamarátka z detstva Wanji. — Foto: boredpanda

NAIROBI 24. februára (Dobré noviny) - Nepiť, nefajčiť a nedrogovať. Tak znejú rady mnohých rodičov pre svoje deti. Napriek výchove to však osud neraz zariadi inak. Svoje by o tom vedel porozprávať aj Patrick Hing z Kene, ktorý sa ocitol na ulici a začal fetovať. Závislosť u neho prerástla do takých rozmerov, až stratil pojem o realite. Jeho život bol plný letargie a nezáujmu okolia. Jediné, prečo žil, bola snaha získať ďalšiu dávku. Jedného dňa sa však stalo niečo naozaj nečakané. Pomocnú ruku mu poskytla žena, ktorá mu svojou starostlivosťou zachránila život a obrátila ho úplne naruby.

Patrick mal problémy s drogami už na škole, z ktorej ho vylúčili. Pomôcť sa mu snažila aj jeho matka Nancy, a tak ho hospitalizovali. Mladík však zo zariadenia opakovane utekol. „Veľmi sa mi sťažoval a povedal, že všetko, čo urobili, bolo iba to, že mu dali lieky a liečili ho ako duševne chorého pacienta. A to aj napriek tomu, že nebol duševne chorý, a preto neustále utekal,“ vysvetlila jeho mama.

Bezdomovec a matka blázna

Medzitým Patrick objavil drogu s názvom attain, ktorá stála iba pár centov. Vyvinula sa u neho taká silná závislosť, že bol dokonca ochotný kradnúť kvôli nej lekárske predpisy, aby sa k látke dostal. Mladík sa jedného dňa do zariadenia už nevrátil a začal sa túlať ulicami Nairobi.

Pomoc matky už nepadala na úrodnú pôdu a jediné, čo dokázala pre neho spraviť, bolo, že mu pravidelne nosila jedlo. „Ľudia sa navzájom zvolávali, aby prišli, a dívali sa, smiali a ukazovali na nás, keď sme spolu jedli. Bola som známa ako „Mama wa wazimu“ (matka blázna),“ spomína na chvíle hrôzy Nancy, ktorá nepraje žiadnemu rodičovi prežiť to, čo sa stalo ich rodine.

Pomocná ruka

Jedného dňa sa pri strhanom Patrickovi objavila jeho niekdajšia spolužiačka Wanji. Bezdomovec jej vo chvíli, keď jeho myseľ bola o niečo svetlejšia, povedal, že chce začať nový život. Mladá žena sa ničoho nezľakla a zariadila, aby ho prijali do strediska pre drogovo závislých. Prostredníctvom sociálnych sietí našla množstvo darcov, ktorý sa začali zaujímať o Patrickov osud. Dokonca mu pomohli rozbehnúť vlastný podnik s názvom „Hinga's Store“.

Jeho transformácia neprebehla zo dňa na deň, ani z týždňa na týždeň... Zachytávajú ju však nasledovné fotografie, ktoré ukazujú Patricka, ako sa postupne zbavuje drog a mení. Nebolo by to však možné bez pozornosti a záujmu Wanji. Patrick sa napokon zbavil drogovej závislosti a je vďačný za druhú šancu, ktorú dostal: „Mám pocit, že som nový človek,“ povedal pre Daily Nation. „Modlím sa každodenne a prosím Boha, aby ma vyslobodil a aby som sa nevrátil k životu plnému drog.“

