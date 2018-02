Kristína Jurzová

Dnes o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Zima na Slovensku sa chýli ku koncu. Spomeňte si na jej najkrajšie okamihy v tomto čarovnom videu

Za panenskou prírodou netreba vycestovať hneď do zahraničia. Stačí otvoriť oči a pozrieť sa vôkol nás po krásach našej vlasti.

BRATISLAVA 24. februára (Dobré noviny) - Niekedy si ani neuvedomujeme, v akej nádhernej krajine žijeme. Video "Zima na Slovensku zhora" (Winter in Slovakia from above) zachytáva krásy nášho ľadového kráľovstva prostredníctvom dronu.

Autori Martin a Mimi z Hike the World za zábermi cestovali stovky kilometrov a strávili desiatky hodín ich úpravou. Podarilo sa im zachytiť Kráľovu Hoľu v Nízkych Tatrách, Veľký Rozsutec a Stoh v Malej Fatre, Jeleniu horu v Malých Karpatoch, stovky rokov staré duby v Gavurkách či nádhernú dedinku Špania Dolina. Spomaľte a vychutnajte si zábery krásnej zasneženej prírody Slovenska, našej vlasti.