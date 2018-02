Kristína Jurzová

Včera o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zubným kazom sa vyhnete, ak budete piť víno. Zistilo sa prečo

Vo víne je pravda. A najnovšie aj zdravie. Ak ste doteraz otáľali s pitím vína, najnovšia štúdia vás presvedčí o tom, že je to božská mana na zuby.

Ilustračné foto. — Foto: Pexels

BRATISLAVA 23. februára (Dobré noviny) - So starostlivosťou o naše zuby sa spája viacero faktov, ale aj mýtov. Po sladkom by sme si mali umyť zuby hneď, po kyslom počkať zas aspoň hodinu a alkohol je pre našu zubnú sklovinu vraj hotovou katastrofou. Najnovšia štúdia publikovaná v časopise Journal of Agricultural and Food Chemistry však poteší všetkých, ktorí veria, že vo víne je pravda a zdravie.

Ľudia v stredoveku víno považovali za kvalitnú vodu, ktorá im udržiavala nielen dobrú náladu, ale aj svieži dych. Neboli však ďaleko od pravdy, pretože sa zistilo, že víno chráni zubný chrup. Antioxidanty vo víne totiž významne zabraňujú baktériám prilepiť sa k ďasnám, nevytvára sa tak nepríjemný zubný povlak, ktorý spôsobuje ochorenia v ústnej dutine. Baktérie vďaka vínu nedokážu preniknúť ani do krvného riečiska a poškodiť srdce či vyvolať rakovinu.

Kombinácia týchto antioxidantov s perorálnym probiotikom Streptococcus dentisani podľa španielskych výskumníkov zvyšuje zdravie zubov. Ich najnovší objav by tak mohol viesť k vývoju zubných pást, ústnych vôd a žuvačiek, ktoré obsahujú antioxidanty založené na vínnej báze.

Nie je víno ako víno

Pozor si však treba dať aj na to, čo pijeme. Autorka štúdie Victoria Moreno-Arribas zo Španielskej národnej rady pre výskum v Madride uviedla, že antioxidanty v červenom víne sú účinnejšie ako komerčne dostupné výťažky z hroznového a červeného vína. Znamená to, že antioxidanty v tradičnom červenom víne zabraňujú oveľa viac zhlukovať sa baktériám a vytvárať nebezpečný povlak na sklovine.

Odborníci tvrdia, že optimálna dávka, ktorá vám „vyčistí“ mozog, je dva a pol pohára vína denne. Tvrdia to na základe pokusov na myšiach, u ktorých sa vďaka tomuto množstvu znížilo riziko demencie a zlepšili motorické schopnosti.

Ak ste teda váhali, či piť alebo nepiť víno, možno vás táto štúdia konečne presvedčí. Nezabúdajte však, že nič zas netreba preháňať. Obzvlášť, čo sa týka alkoholu.