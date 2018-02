TASR

Dnes o 13:03 čítanie na minútu 0 zdieľaní Senohrad a územie Lešti oslobodili pred 73 rokmi

Ako počas spomienky uviedla starostka Senohradu Oľga Bartková, boje o obec trvali šesť týždňov a padlo počas nich desať obyvateľov dediny.

Na archívnej snímke vľavo minister obrany SR Peter Gajdoš počas slávnostného aktu kladenia vencov pri pietnej spomienke na rumunských vojakov, ktorí oslobodzovali časť Slovenska. Senohrad. FOTO TASR - Branislav Račko — Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Senohrad/Lešť 23. februára (TASR) - Oslobodenie obce Senohrad v okrese Krupina vo februári 1945 a tiež územia, na ktorom dnes stojí Centrum výcviku Lešť, si v piatok, 23. februára 2018 pripomenuli pietnym podujatím tamojší obyvatelia spolu so zástupcami Ministerstva obrany SR a Veľvyslanectva Rumunska na Slovensku.

Ako počas spomienky uviedla starostka Senohradu Oľga Bartková, boje o obec trvali šesť týždňov a padlo počas nich desať obyvateľov dediny. "Ako sa píše v obecnej kronike, prví vstúpili v ranných hodinách 26. februára 1945 do obce rumunskí vojaci," povedala TASR. Pri oslobodzovaní územia, ktoré dnes zaberá výcvikový priestor Lešť i neďaleký Senohrad, zahynulo približne 560 Rumunov.

"Považujem za dôležité, aby sa nikdy nezabudlo na to, že mier nie je nikým a ničím garantovaný a sloboda je hodnotou, ktorá sa nedá vyvážiť ani tými najčírejšími diamantmi. Z dejín sa treba poučiť a preto je dôležité, aby sme ich poznali. A to nie len my, ktorí o hrôzach vojny vieme z rozprávania rodičov, ale aj generácie, ktoré vojnu poznajú našťastie už iba z učebníc," uviedol v príhovore minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

Pri oslobodzovaní celého územia Česka a Slovenska padlo až 34.500 vojakov Rumunska. Podstatná časť z tých, ktorí zahynuli na Slovensku, je pochovaná na cintoríne vo Zvolene (asi 10.400).

Pietna spomienka pri príležitosti 73. výročia oslobodenia, sa v piatok uskutočnila aj v neďalekom Centre výcviku Lešť.