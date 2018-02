Dominika Dobrocká

Barbora vyštudovala diplomaciu, ale pred svetom dala prednosť Horehroniu. Pestuje tu čučoriedky

Mladá Slovenka Barbora sa vydala v šľapajách milovaných rodičov. Na svoje čučoriedkové kráľovstvo nedá dopustiť.

Barbora Figľušová — Foto: Instagram/Čučoriedkovo

BREZNO 25. februára - Rodáčka z Horehronia Barbora Figľušová je krásna mladá dáma. Na rozdiel od mnohých svojich rovesníkov, ona zostala v blízkosti svojich rodičov, ktorých nadovšetko ľúbi a z vyštudovanej diplomatky sa vďaka skvelému rodinnému zázemiu stala milovníčka čučoriedok. Ako sama prezradila, je neposedná a neustále niečo potrebuje vymýšľať. Dospelá žena s dušičkou malého dievčaťa je plná elánu a ambícií. Barbora nedá dopustiť na Slovensko a je veľkým fanúšikom našich tradícií a zvykov. Vďačná je najmä rodičom, ktorí ju vždy podporovali a viedli k spoznávaniu života z mnohých strán. Čučoriedkovo je jej absolútnym naplnením a prácu okolo kríkov vykonáva s láskou a pokorou.

Pre Dobré noviny Barbora o Čučoriedkove prezradila viac. Je treba uznať, že hrdá Slovenka je nielen krásna, ale predovšetkým šikovná a pracovitá.

Foto: Instagram/Čučoriedkovo

Barborka, prezraďte nám niečo o sebe a najmä to, ako sa mladá žena, ktorá vyštudovala diplomaciu, dostane k pestovaniu čučoriedok?

Už počas štúdia diplomacie som veľa cestovala. Štúdium, cestovanie, spoznávanie iných kultúr, tradícií prispelo k intenzívnejšiemu vnímaniu svojich koreňov a uvedomeniu si, kam patrím. Vyrastala som v harmonickej rodine. S láskou a vďačnosťou sme pristupovali ku všetkému, čo nás naučili, zachovali pre nás starí a prastarí rodičia, čo nám poskytovala príroda, kraj, v ktorom žijeme. Od malička som najradšej trávila čas na našej chalupe – teraz už rodinného sídla (kde sa nachádza Čučoriedkovo). K pestovaniu čučoriedok ma priviedli rodičia. Ocino s maminou ma stále niečo nové učia a zasväcujú ma do tajov záhradkárstva a včelárstva. Mám to v génoch.

Ako vzniklo vaše Čučoriedkovo a čo bol prvý impulz k založeniu?

V roku 2002 sa moji rodičia rozhodli využiť veľkú časť pôdy okolo našej (vtedy ešte chaty) dnes už rodinného sídla a zasadili prvé kríky. Hľadali druh ovocia, ktorému by vyhovovala pôda v našej lokalite a ktoré by dozrievalo postupne, čím by zabezpečilo dostatok čerstvého ovocia počas leta a skorej jesene.

Barborine čučoriedkové kráľovstvo Foto: Instagram/Čučoriedkovo

Od začiatku boli moji rodičia nadšení a zapálení pre niečo nové, pre niečo iné a najmä pre niečo, čo v našom regióne nebolo – začali s vysádzaním čučoriedky chocholíkatej a s láskou sadili každý jeden krík. Po troch rokoch, keď sa čučoriedky začali odmeňovať prostredníctvom svojich plodov, sme začali skúšať vyrábať rôzne domáce produkty. Samotný názov ČUČORIEDKOVO vznikol v lete v roku 2015. Dlho som rozmýšľať nemusela, keďže som nadchnutá pre tradície a slovenské pomenovania, tak do úvahy pripadal len jeden jediný názov, ktorý pomenúva krajinu, kde rastú čučoriedky a všetko je v nej čučoriedkovo-čučoriedkové.

Inklinovali ste vždy k týmto čiernym bobuľkám alebo ste v detstve preferovali iné ovocie?

Keď som bola menšia, tak sme sa celá rodina venovali pestovaniu, zberu jabĺk a spracovávaniu jablkovej šťavy (muštu). Čučoriedky prišli na rad až v roku 2002 a bola to láska na prvú ochutnávku.

Foto: Instagram/Čučoriedkovo

Čo všetko obnáša pestovanie čučoriedok? Určite to nie je ľahká práca a človek by ju mal pravdepodobne robiť predovšetkým s láskou. Kedy sa začína vaša práca a v akom období si konečne vydýchnete?

Samozrejme, bez lásky a energie funguje len veľmi málo vecí. Čučoriedka chocholíkatá je náročná na starostlivosť a poveternostné podmienky – tie najviac ovplyvňujú úrodu. Prácu s čučoriedkami začíname od jari starostlivosťou o kríky: strihanie, ručné pretrhávanie buriny, prihnojovanie, zavážanie štiepkou a končí v neskorej jeseni. Samotné strihanie je náročné. Každý krík si vyžaduje dôkladnú prehliadku a odstránenie prestarnutých častí rastliny a zároveň nadbytočných výhonkov, aby nedošlo k vysileniu rastliny tzv. preplodovaním.

Po strihaní nasleduje prihnojovanie – hnojíme výlučne prírodným hnojivom, čím sa líšime od konkurencie. Dbáme na hrúbku vrstvy štiepky/hrabanky okolo rastlín (čo má veľký vplyv na udržanie kyslosti pôdy a rovnomerného udržania vlahy aj počas vegetácie). Dôležité je odstraňovanie buriny počas celého vegetačného obdobia. Vzhľadom k tomu, že čučoriedky majú plytko koreňový systém, vytrhávanie robíme bez použitia chemických prípravkov - ručne, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Veľkou podporou a odbornou pomocou nám je Ing. Šimala, ktorý je v tejto oblasti odborník na vysokej úrovni. Čučoriedky v čerstvom stave sa tešia veľkej obľube. Postupné dozrievanie 8 odrôd poskytuje čerstvé plody od júla do konca septembra, ale to len za predpokladu, že nás počas sezóny neprekvapia krúpy a nálety vtáctva.

Foto: Instagram/Čučoriedkovo

Čo sa týka hnojív a potrebných „chemikálií". Je to téma, ktorá sa rieši čoraz častejšie. Aké prípravky používate vy?

Áno, momentálne je táto téma veľmi aktuálna. Každý chce žiť zdravšie a lepšie. Práve preto si ľudia dávajú pozor na to, v akom prostredí je dopestovaná zelenina a ovocie. Je to dobrá spätná väzba – uberá sa to dobrým smerom, pretože máme na trhu stále veľmi veľa chemicky a umelo dopestovaných potravín. Vzhľadom k tomu, v akom prostredí žijeme a pestujeme čučoriedky, používame výlučne prírodné hnojivo, čím sa líšime od konkurencie. Pestujeme bez chémie.

Za našu starostlivosť sa nám odplácajú nielen čučoriedky, ale aj naše včielky. Vďaka už spomínanej aplikácii organického hnoja v našej záhrade kvitnú lúčne kvety od jari do jesene.

Za poctivú prácu sa Barbore a jej rodine odplácajú aj včielky Foto: Instagram/Čučoriedkovo

Tak ako pri hrozne, či inej úrode, sú aj čučoriedky vystavené poveternostným vplyvom. Počasie sa na Slovensku rok čo rok mení. Stalo sa vám, že pre silný vietor alebo dažde ste prišli o úrodu?

Áno, tak ako každé ovocie či zelenina aj čučoriedky sú vystavované klimatickým zmenám a poveternostným podmienkam. Stalo sa nám už párkrát, že krúpy zničili časť úrody, ktorá už nebola takej kvality, aby sme ju mohli ponúknuť koncovému zákazníkovi.

Pôsobíte v rodnom Brezne. Veľa mladých ľudí uteká z domova. Čo bolo vašim dôvodom, že ste zostali doma? Ste šťastná a spokojná?

Som šťastná a spokojná so všetkým, čo mi život prináša. K môjmu životnému šťastiu patrí môj rodný kraj Horehronie, mesto Brezno, rodná obec Čierny Balog, ľudia ktorí sú zároveň súčasťou Horehronia a môjho života. Bez Horehronia si neviem svoj život predstaviť.

Hoci som v minulom roku ukončila včelársku školu, pred 2 rokmi rozšírila čučoriedkový sad o ďalšie mladé sadenice, predsa som len na začiatku svojho podnikania. Čučoriedky sú moja srdcovka, ale nedá sa povedať, že sa tým živým. Ovocinárstvo, včelárstvo patrí k sezónnym aktivitám. Mám zatiaľ dosť času venovať sa aj iným aktivitám. Som veľmi aktívna a "neposedná", takže nie som len na jednom mieste. V Banskej Bystrici mám vlastné pohybové štúdio spolu s mojimi dvoma priateľkami, v ktorom sa venujeme skupinovým cvičeniam. Okrem toho mám stále zamestnanie. Mimo sezónne obdobie mi umožňuje venovať sa vzdelávaniu, workshopom - všetkému čo počas sezóny nestíham. Bez vzdelávania sa dnes v uvedenej oblasti nedá úspešne podnikať.

Foto: Instagram/Čučoriedkovo

Každý rok sa teším sa na čučoriedkovú, včelársku sezónnu, počas ktorej som v Brezne. Nemala som ťažkú voľbu, kde po škole zakotvím. Užasní rodičia, ktorí ma s láskou vychovávali a vždy povzbudzovali. Prostredie, v ktorom sa vyrastala. Ono mi ponúkalo veľa príležitostí na moje aktivity (lyžovanie, golf, cyklistiku, tancovanie vo folklórnom súbore) A naše mesto Brezno. To nie je len vstupnou bránou pre turistov do Nízkych Tatier, je predovšetkým mestom, kde môžeme všetci plnohodnotne žiť. Vedeniu mesta sa darí vytvárať dobré podmienky pre život aj mladých ľudí a rodín a to vo všetkých oblastiach (vzdelávanie, podnikanie, pracovné príležitosti, kultúra, šport, oddych).

Vráťme sa ešte na záver k čučoriedkam. Ako bežný konzument spozná kvalitné čučoriedky?

Bežný konzument môže rozlišovať dva druhy čučoriedok: Čučoriedka chocholíkatá, ktorá poskytuje podstatne vyššie a stabilnejšie úrody, má atraktívne, veľmi veľké a chutné plody, ktoré sú určené predovšetkým na konzum v čerstvom stave, zatiaľ čo plody čučoriedky obyčajnej (lesnej) sú určené na spracovanie. Plody čučoriedky chocholíkatej sú asi štvornásobne väčšie ako plody čučoriedky lesnej. Čiastočne sa odlišujú aj chuťou. Ich dužina nefarbí, pretože je zelenkastá. Hodia sa nielen ako stolové ovocie, ale aj na mrazenie a na využitie v potravinárskom priemysle.