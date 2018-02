TASR

OŠR sa stali prvými hokejovými finalistami, na ZOH zdolali Čechov

V nedeľňajšom súboji o zlato sa Rusi stretnú s úspešnejším z dvojice Kanada - Nemecko (13.10 SEČ), Čechov čaká zápas o bronz.

Český hráč Jan Kolář leží otrasený na ľade po faule Rusa Iľju Kovalčuka v semifinálovom zápase Česko - OŠ z Ruska hokejového turnaja mužov v Kangnungu na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu 23. februára 2018. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 23. februára (TASR) - Olympijskí športovci z Ruska sa stali prvými finalistami hokejového turnaja na ZOH v Pjongčangu. V piatkovom semifinálovom dueli zdolali v Hokejovom centre v Kangnungu Česko 3:0. V nedeľňajšom súboji o zlato sa stretnú s úspešnejším z dvojice Kanada - Nemecko (13.10 SEČ), ČR čaká zápas o bronz.

OŠR boli väčšinu zápasu nebezpečnejší, o svojom víťazstve rozhodli v druhej tretine, keď strelili dva góly v priebehu 27 sekúnd, presadili sa Nikita Gusev a Vladislav Gavrikov. Triumf spečatil 21 sekúnd pred koncom gólom do prázdnej bránky Iľja Kovaľčuk. Oporou tímu bol brankár Vasilij Košečkin, ktorý nedovolil českým hráčom skórovať ani raz a vychytal už druhý shutout na turnaji. Hokejisti zbornej postúpili do finále olympijského turnaja prvýkrát od Nagana 1998, kde nestačili v súboji o zlato práve na ČR.

Semifinále:

Česko - OŠR 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Góly: 28. Gusev (Dacjuk), 29. Gavrikov (Telegin, Grigorenko), 60. Kovaľčuk (Zub, Zubarev). Rozhodovali: Iverson (Kan.), Lemelin (USA) - Dahmen (Švéd.), Suominen (Fín.), vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0. Česko: Francouz – Nakládal, Polášek, Mozík, Kolář, Kundrátek, Jordán, Němec – Erat, Kovář, Kubalík – Růžička, Mertl, Červenka – Radil, Koukal, Sekáč – Řepík, Horák, Birner – Zohorna OŠR: Košečkin - Vojnov, Gavrikov, Kiselevič, Nesterov, Zub, Zubarev, Jakovlev - Kalinin, Andronov, Kovaľčuk - Kaprizov, Dacjuk, Gusev - Barabanov, Prochorkin, Širokov - Grigorenko, Kablukov, Telegin - Mozjakin

Česi mali vydarený nástup, v úvodných minútach hýrili aktivitou, no do nebezpečnejšej koncovky sa nedostali. Rusi tápali, boli v kŕči, uvoľniť sa dokázali až pri prvej presilovke. Tú síce nepremenili, ale dostali sa do tempa a ich útoky boli čoraz jedovatejšie. Strela obrancu Kiseleviča sa obtrela o žŕdku, dve dobré možnosti na otvorenie skóre nevyužil Kaprizov. V 16. minúte po vysunutí Vojnova mieril sám na Francouza Kalinin, snažil sa mu zasunúť puk pomedzi betóny, ale český brankár jeho úmysel vystihol.

V úvode druhej časti sa Čechom podarilo na chvíľu pribrzdiť narastajúci ruský tlak a hral sa vcelku vyrovnaný hokej. Zborná však po pár minútach opäť prevzala iniciatívu a v 28. minúte zasadila súperovi prvý úder. Dacjuk svojím pohybom zamotal hlavu protihráčom, ponúkol prihrávku Gusevovi a ten zakončil presne ponad Francouza, ktorý už nedokázal vykryť voľný priestor - 0:1. O 27 sekúnd už OŠR viedli o dva góly. Česi prepadli v obrane, Telegin v prečíslení našiel Gavrikova a ten skackajúci puk poslal zblízka do siete. Dianie sa naplno rozbehlo, Česi odpovedali mohutným presilovkovým náporom, keď zovreli súpera do klieští. Ružička trikrát nebezpečne pálil z kruhu na vhadzovanie, pričom dvakrát minul úplne odkrytú bránku, z dobrej pozície netrafil ani Červenka.

V tretej časti Rusi tvrdou hrou pri mantineloch nenechávali súperovi priestor na tvorivú hru, výborne bránili stredné pásmo a sami využívali každú možnosť na kontru. Česi museli o každý puk tvrdo bojovať, stále však cítili nádej na zvrátenie skóre. V 46. minúte mohol znížiť Koukal, no trafil iba Košečkinov betón. Ruský brankár bol vzadu istotou a svojimi zákrokmi dodával mužstvu sebadôveru. V 53. minúte na ňom opäť stroskotal Koukal po pošmyknutí Kiseleviča. Česi to v závere skúsili bez brankára, ale zdramatizovať duel sa im už nepodarilo. Záverečnú bodku dal stretnutiu Kovaľčuk gólom do prázdnej bránky.