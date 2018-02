TASR

Dnes o 11:27 čítanie na minútu 0 zdieľaní Sziget oznámil ďalších headlinerov: Toto sú oni

Už známymi hviezdami augustového festivalu sú Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Kygo a Mumford & Sons.

Na archívnej snímke Festival Sziget. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 23. februára (TASR) - Popová princezná Dua Lipa a virtuálne hviezdy Gorillaz sú novými headlinermi programu tohtoročného Szigetu. Popri Dua Lipa a Gorillaz pribudli do programu Shawn Mendes, Stormzy, The War on Drugs, Lianne La Lavas, King Gizzard and the Lizard Wizard, spolu viac ako 20 nových mien.

Už známymi hviezdami augustového festivalu sú Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Kygo a Mumford & Sons. Na Ostrove slobody bude koncertovať aj Liam Gallagher, Bastille, Parov Stelar, The Kooks, MO, Lykke Li a mnoho ďalších interpretov. Organizátori už zverejnili aj dátumy jednotlivých koncertov.

Úspešná speváčka Dua Lipa má len 22 rokov, ale jej skladby pozná takmer celý svet. Speváčka hitu Be The One počas svojej mladej kariéry získala úžasných päť nominácii na Brit Awards, ktoré sa budú odovzdávať už zajtra, vystupovala na Grammy Awards a jej skladby majú bežne stovky miliónov vzhliadnutí. Jej hit New Rules si fanúšikovia vypočuli len na YouTube viac ako miliardu krát. Na Szigete bude koncertovať 12. augusta.

Po ôsmich rokoch sa Gorillaz vracia na Sziget. Na kapelu, ktorú tvoria štyria animovaní členovia – 2D, Murdoc Niccals, Noodle a Russel, sa môžu fanúšikovia tešiť 9. augusta. Kapela sa vracia na budapeštiansky festival aj s novým albumom Humanz. Postavičky, za ktorými sa skrývajú renomovaní hudobníci, úspešne bodujú už od vydania debutového albumu. Za takmer 20 rokov sa im podarilo vyhrať ceny Grammy, MTV Video Music Awards, NME Award, MTV Europa Music Awards a získať deväť nominácií na Brit Awards. Kvalita overená nielen fanúšikmi, ale aj hudobnými kritikmi.

Aj Kanaďan Shawn Mendes, tínedžerský idol, pricestuje do Budapešti, kde predstaví skladby zo svojho pripravovaného tretieho albumu. Vystúpi aj britský raper Stormzy, indie kapela z Philadelphie The War on Drugs, multinštrumentalistka Lianne La Havas či spevák a skladateľ JP Cooper z Manchesteru.

Sziget festival patrí medzi najlepšie európske festivaly. Svedčí o tom aj množstvo ocenení, medzi ktoré patria napríklad aj cena za najlepší festival, za najlepší line-up a viaceré ďalšie. V poradí 26. ročník Sziget festivalu sa bude odohrávať na viac ako 50-tich hudobných a programových pódiách od 8. do 15. augusta.