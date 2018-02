Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nezastavil ju ani vek. 93-ročná babička sa zbalila a odišla pomáhať deťom do sirotinca v Keni

Staručká babička dojíma svet. Jej oddanosť a ľudskosť je neskutočná.

— Foto: Facebook/Elisa Coltro

RÍM 23. februára - Toto by naozaj nečakal nikto. Irma má 93 rokov a je plná života. Krásne na celom jej príbehu je, že sa takmer celý život venuje humanitárnej pomoci. Tentokrát sa ale rozhodla pomáhať na vlastnú päsť a rozhodla sa vycestovať do sirotinca do Kene, kde verí, že jej pomoc uvítajú. O najnovšej ceste svojej babičky informovala vnučka Elisa Coltroová, ktorá je na svoju babičku veľmi hrdá. Na svojom facebookovom profile zverejnila fotografiu vitálnej babičky, ako sa síce o paličke, no s vernou chystá na cestu do Kene. „Zverejňujem to, aby sme si uvedomili, že treba žiť a nie prežívať,“ napísala k fotografii Elisa.

„Nonna Irma“, ako babičku nazvali talianske média, sa počas svojho života stretla s niekoľkými dobrovoľníkmi, ktorí kenský sirotinec pravidelne navštevovali. Potom, ako sa niekoľko rokov aj ona finančne podieľala na projekte, sa rozhodla vziať veci do vlastných rúk. „Povedala mojej matke: „Poďme do Kene. Ja idem a budem rada, keď ma budeš sprevádzať,“ spomína Elisa. Obe ženy sa teda zbalili a spoločne odcestovali.

Pomoc na prvom mieste

Irma ovdovela, keď mala iba 26 rokov. Celý život sa starala o svoju rodinu a pomáhala druhým. Príbeh staručkej babičky sa dotkol mnohých Talianov, ktorí ho zdieľali na svojich profiloch. „Nikdy mi nenapadlo, že sa toto môže udiať,“ prezradila dojatá Elisa. Pravdepodobne sa vo svojom živote aj ona nechala babičkou inšpirovať a posledné dve letá strávila ako dobrovoľníčka v utečeneckých táboroch v Grécku.