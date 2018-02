TASR

Indický premiér prijal Trudeaua po takmer týždni jeho pobytu v Indii

Na snímke Justin Trudeau a indický premiér Naréndra Módí. — Foto: TASR/AP

Naí Dillí 23. februára (TASR) - Takmer týždeň po príchode do Indie prijal v piatok indický premiér Naréndra Módí v prezidentskom paláci v Naí Dillí svojho hosťa, kanadského premiéra Justina Trudeaua.

Niektorí politickí analytici vysvetľujú tento časový sklz a vlažné prijatie Trudeaua v Indii tým, že v kanadskej vláde je niekoľko ministrov sikhského pôvodu. Zdroje v indickej vláde totiž tvrdia, že niektoré okrajové sikhské združenia v Kanade, kde žije početná komunita Sikhov, podporujú oživenie hnutia za vytvorenie nezávislého sikhského štátu - Chálistánu - na časti územia indického štátu Pandžáb.

Časť tlače upozornila aj na to, že v rovnakom čase Indiu navštívil aj syn prezidenta USA Donald Trump mladší, ktorého na rozdiel od Trudeaua prijímali na vysokej úrovni. V Trumpovom prípade šlo o obchodnú cestu, ktorej cieľom bol predaj nehnuteľností. Americká televízia CNN sa v tejto súvislosti pozastavovala nad etickým aspektom návštevy, keďže sa objavilo podozrenie, že Trump mladší na obchodných rokovaniach v Indii využíva postavenie svojho otca.

Trudeau, ktorý do Indie pricestoval aj s manželkou Sophie a svojimi tromi deťmi, začal svoju cestu po tejto krajine návštevou Tádž Mahálu v Agre. Zavítal aj do mesta Ahmadabád v štáte Gudžarát a do Bombaja. V piatok si na pamätnom mieste Radž Ghát v Naí Dillí uctil pamiatku indického politika a mierotvorcu Mahátmu Gándhího.

Trudeau a Módí sa v piatok zídu na rokovaniach, ktoré majú byť venované obchodu a investíciám, spolupráci v oblasti obrany, boja proti klimatickým zmenám a pri mierovom využívaní jadrovej energie. Očakáva sa, že na záver rokovaní bude podpísaných niekoľko bilaterálnych zmlúv.