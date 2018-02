TASR

Dnes o 10:22 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na SPU v Nitre vznikla Konfuciova trieda zameraná na výučbu čínštiny

Na svete funguje približne 500 Konfuciových inštitútov a zhruba tisíc Konfuciových tried.

Na archívnej snímke budova Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 23. februára (TASR) – Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre vznikla Konfuciova trieda. Dohodu o jej vytvorení podpísali v stredu 21. februára rektor univerzity Peter Bielik a riaditeľka Konfuciovho inštitútu pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Petra Kotuliaková. "Na nitrianskej univerzite pôsobia čínski lektori už niekoľko rokov, počet záujemcov o výučbu čínskeho jazyka rastie. Preto považujeme Nitru z hľadiska výučby čínštiny za strategické miesto," povedala riaditeľka inštitútu.

Na svete funguje približne 500 Konfuciových inštitútov a zhruba tisíc Konfuciových tried. Vznikali v priebehu ostatných dvanástich rokov. Otvoreniu triedy na SPU predchádzalo množstvo príprav. "Čínska strana veľmi pozorne zvažuje perspektívnosť vybraných miest. Otvorenie Konfuciovej triedy totiž neznamená len výučbové miesto, je to zriadenie pracoviska s ojedinelým statusom. Má viac právomocí a väčšie možnosti, v rámci univerzity môže konať autonómnejšie, to znamená nielen poskytovať výučbu jazyka, ale napríklad posielať viac svojich študentov do Číny," tvrdí Kotuliaková.

Študenti SPU majú možnosť učiť sa čínsky jazyk na pôde univerzity a pod vedením čínskych lektorov od roku 2014. Záujem o štúdium čínštiny na SPU rastie, výučbu doteraz navštevovalo 150 študentov. "V Číne sme našli množstvo partnerských kontaktov na univerzitách, vo výskumných inštitúciách, v akadémii vied, uzavreli sme zmluvy, ktoré sú základom veľmi prospešnej kooperácie v oblasti vzdelávania," potvrdil rektor SPU. Podľa jeho slov už vznikla tradícia čínskych letných škôl, zameraných na vzájomné objavovanie kultúr. Účastníci letných škôl sa majú možnosť okrem diania na univerzite zúčastňovať aj na spoločenskom živote a môžu objavovať bohatú históriu tejto ázijskej krajiny. "Pre študentov, ktorí budú študovať čínsky jazyk, to bude veľký prínos pri uplatnení na trhu práce," tvrdí Bielik.