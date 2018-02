TASR

Dnes o 09:50 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Primátor Handlovej bude viac dozerať na mestskú políciu

Dôvodom sú výsledky kontroly hlavnej kontrolórky mesta Dany Bedušovej, ako i kontroly inšpektorátu práce, ktorí tam zistili pochybenia.

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Handlová 23. februára (TASR)- Na Mestskú políciu (MsP) v Handlovej bude dočasne do mája viac dozerať primátor Rudolf Podoba. Dôvodom sú výsledky kontroly hlavnej kontrolórky mesta Dany Bedušovej, ako i kontroly inšpektorátu práce, ktorí tam zistili pochybenia.

"Všetky zistenia poukazujú na isté nedostatky v práci vedenia mestskej polície. Na základe toho som sa rozhodol zvolať stretnutie s pracovníkmi mestskej polície, kde som formuloval isté závery. Na základe zistených nedostatkov som po dobu troch mesiacov krátil plat náčelníkovi, aj zástupcovi náčelníka," povedal vo štvrtok po rokovaní mestského zastupiteľstva Podoba.

MsP tiež podľa neho pôjde v inom režime do konca mája, každý mesiac bude viesť porady MsP, v závere mája urobí pohovory so všetkými členmi a o závere bude informovať poslanecký zbor. "Vyslovene sa zúčastním všetkých porád, to znamená, že chcem štyri mesiace monitorovať mestskú políciu tak, aby som bol priamo zatiahnutý do problémov, ktoré v mestskej polícii sú. S tým, že riadenie ostáva v rukách náčelníka a zástupcu," konkretizoval.

"Som presvedčený, že sa narušili medziľudské vzťahy na útvare mestskej polície a tie treba odstrániť. Buď to urobia chlapci medzi sebou, k tomu im veľmi rád pomôžem a keď nie, potom sa budeme na veci pozerať trochu inak," skonštatoval Podoba.

Cieľom kontroly hlavnej kontrolórky a inšpektorátu práce z minulého roka bolo preveriť skutočnosti v podaní, ktoré adresoval anonym primátorovi a týkalo sa údajného nedodržania týždenného pracovného fondu, nerovnomernosti plánovania služieb, nepreplácania nadčasov a manipulácie s náhradným voľnom, svojvoľných zmien náčelníka v služobnom harmonograme a nedodržiavania výstrojného a ustrojovacieho poriadku.

Hlavná kontrolórka zistila, že organizačný poriadok MsP neschválilo mestské zastupiteľstvo, čo je nie je v súlade so zákonom o obecnej polícii. Mestskí policajti tiež nemajú absolvované psychologické vyšetrenie, ku dňu prijatia do pracovného pomeru tiež nemali uzatvorené dohody o hmotnej zodpovednosti, s ktorými súvisí i nedodržiavanie povinnosti vykonať inventarizáciu majetku, ktorá vyplýva zo Zákonníka práce.

Pri svojej kontrole Bedušová ďalej zistila, že na MsP pracovalo v roku 2016 o dvoch príslušníkov menej, ako je schválené v organizačnom poriadku. Tiež zistila dvojitú právnu úpravu v úprave pracovného času náčelníka MsP, zástupcu náčelníka a príslušníkov MsP. MsP tiež podľa nej nemala dôsledne spracované vedenie evidencie pracovného času, práce nadčas a nočnej práce v súlade so Zákonníkom práce a vnútornou právnou úpravou. Nesúlad je podľa kontrolórky v prípade nariaďovania práce nadčas a v tejto súvislosti tam platila i dvojitá právna úprava. Výstrojné listy zamestnancov tiež nemali byť vedené v súlade s výstrojným poriadkom. Výsledky kontroly Bedušová predložila poslancom na ich rokovaní vo štvrtok.

Inšpektorát práce zistil určité pochybenia, no sankciu mestu neuložil. Situáciou v handlovskej MsP sa zaoberali aj mestskí poslanci, ktorí tam vykonali prieskum.