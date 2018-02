TASR

Rajičová sa nestratila v hviezdnom spektre a ide fandiť zjazdárom

Slovenka Nicole Rajičová skončila na ZOH na 14. mieste, čo je skvelé vysvedčenie.

Na snímke slovenská krasokorčuliarka Nicole Rajičová vo voľnej jazde počas XXIII. zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu, 23. februára 2018. — Foto: TASR - Michal Svítok

Pjongčang 23. februára (TASR) - Dimenzie ženského sólového krasokorčuľovania sú čoraz širšie. Svetu s prehľadom vládnu mladé ruské devy, ktoré okrem ladnosti a šarmu predvádzajú aj skoky týchto vizuálnych parametrov, nehovoriac o technike a stabilite. Chladnokrvnosť a emócia.

Pritom vo finálovej skupine piatkových voľných jázd na ZOH v Pjongčangu dvom Olympijským športovkyniam z Ruska zdatne sekundovali aj pretekárky stredne mladého veku. A nová olympijská šampiónka Alina Zagitovová má menej rokov, ako je jej vekový rozdiel od piatej ženy ZOH Caroliny Kostnerovej... Charizmatická talianska krasokorčuliarka je výrazne (o 13 rokov) staršia aj od Jevgenije Medvedevovej, olympijsky postriebrenej dvojnásobnej majsterky sveta.

No a v takejto konkurencii svetového "krasa" sa musí obracať šiesta žena majstrovstiev Európy, Slovenka Nicole Rajičová. "Odskákala som všetky skoky, takže som veľmi spokojná. Trošku som síce zaváhala na poslednej piruete, ale to najťažšie som zvládla. Som rada, že som na olympiáde predviedla dobrú voľnú jazdu. Keď som skončila, cítila som veľkú úľavu, že už to mám za sebou, ale nie v tom negatívnom význame, lebo vystúpenie som si užila. Teším sa, že som uspela na takejto veľkej súťaži," zdôraznila v piatok po svojom vystúpení Rajičová.

V tej "veľkej súťaži" skončila na 14. mieste, skvelé vysvedčenie. O desať priečok vyššie ako pred štyrmi rokmi v Soči. Podľa bodov vo výsledkovej listine mohla pomýšľať aj na 12. miesto. "Neviem, čo s tou piruetou bolo, asi som stratila koncentráciu po odskákaní všetkých skokov. Chytila som zlú hranu a musela som ju držať. Na tréningoch sa mi to nestáva."

Pred mesiacom 22-ročná reprezentantka zopakovala na ME šieste miesto spred roka a teraz sa v globálnej konkurencii dostala o jednu Európanku vyššie. Cenné o to viac, že po ME mala Rajičová krízové obdobie a pookriala až na prahu ZOH. "Necítila som sa vo svojej koži a na tréningoch mi to nešlo. Bola som unavená. Dostala som rady, aby som fyzické pocity potlačila mentálne, že to prejde. Dala som si aj oddych, sadla som do lietadla a sem som prišla ako iný človek. Tu som sa vrátila do normálu aj z hľadiska tréningov."

Nicole Rajičová sa chystala cez víkend užiť si viac olympijskej atmosféry. Napríklad navštíviť aj horskú zónu a spojiť to s povzbudzovaním slovenských zjazdárov v ich tímovej súťaži. Dlho však "zaháľať" nemôže, MS v Miláne sú o necelý mesiac.