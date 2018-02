TASR

Iniciatíva Superar pripravuje koncert detí vo Viedni

Po prvý raz na svetoznámom pódiu vystúpi aj 40 detí zo zborov Superar z Detvy, Plaveckého Štvrtka a z Bratislavy.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR

Bratislava 23. február (TASR) – Iniciatíva Superar pripravuje koncert, ktorý sa uskutoční 27. februára vo Wiener Konzerthaus. Tento rok je jeho témou ochrana práv detí s heslom Sing Your Rights / Spievaj o svojich právach. Na podujatí združenia Superar bude účinkovať takmer 500 detí z troch zborov Superar zo Slovenska, z viedenských speváckych zborov Superar a z Orchestra Superar Viedeň. Deti, ktoré sa predstavia na koncerte, pochádzajú väčšinou zo sociálne znevýhodnených rodín, hovoria 29 materinskými jazykmi, vyznávajú 11 rôznych náboženských konfesií. Po prvý raz na svetoznámom pódiu vystúpi aj 40 detí zo zborov Superar z Detvy, Plaveckého Štvrtka a z Bratislavy.

V textoch skladieb sa symbolicky prihlásia o svoje práva tak, ako sú definované v Dohovore o právach dieťaťa, ktorého signatárom je od roku 1990 aj Slovenská republika. Podľa tohto dohovoru majú všetky deti - aj tie z vyčlenených komunít - právo na rovnaké príležitosti v kultúrnom, umeleckom živote a vo vzdelávaní.

Na koncerte zaznejú skladby ako Can You Hear Me? (Bob Chilcott), v ktorej sa „spieva“ posunkovou rečou, známa skladba Somewhere, ktorej autorom je Leonard Bernstein, židovská pieseň Al Slosha Devarim či skladba Ésti dál od maďarského klasika 20. storočia Zoltána Kodálya.

Superar založili v roku 2009 tri inštitúcie v Rakúsku – Caritas, Wiener Konzerthaus a Viedenský chlapčenský spevácky zbor. Intenzívne dlhodobé hudobné vzdelávanie vysokej kvality videli ako správny nástroj na prepojenie a spoluprácu detí zo všetkých sociálnych, etnických, náboženských či vzdelanostných skupín a na to, aby deti lepšie chápali a oceňovali svoju vlastnú identitu.

V hudobných telesách Superar po celý rok spolupracujú deti zo sociálne vylúčených komunít s deťmi z väčšinovej spoločnosti. Superar na Slovensku od roku 2009 napĺňa podstatu Dohovoru o právach dieťaťa. Vychováva deti v úcte k ľudským právam a slobodám, vedie k úcte k rodičom, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a hodnotám, k národným hodnotám krajiny trvalého pobytu, ako aj krajiny jeho pôvodu, a k iným kultúram.