TASR

Dnes o 08:09 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Tímom Haláka, Gáboríka, Tatara či Pánika v noci nešla karta

Halák napriek neúspechu jeho tímu zlikvidoval 28 striel Maple Leafs a mal vyše 90-percenentú úspešnosť zákrokov.

Na snímke dole slovenský útočník Senators Marián Gáborík strieľa na bránku, hore uprostred brankár Tampy Louis Domingue v zápase hokejovej NHL Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning (3:4) v noci na 23. februára 2018. — Foto: TASR/AP

New York 23. februára (TASR) - Hokejisti New York Islanders v bránke so Slovákom Jaroslavom Halákom prehrali v zápase zámorskej NHL v Toronte 3:4 po samostatných nájazdoch. Hoci "ostrovania" viedli 2:0 aj 3:2, domáci dostali duel do extračasu, resp. nájazdov a napokon ukoristili extrabod, keď jediným úspešným exekútorom nájazdu bol hneď na začiatku Tyler Bozak.

Halák zlikvidoval 28 striel Maple Leafs a mal vyše 90-percenentú úspešnosť zákrokov. Nedarilo sa Ottawe, ktorá doma prehrala s Tampou Bay 3:4. Útočník Senators Marián Gáborík nebodoval, v zostave Lightning stále absentuje zranený brankár Peter Budaj. Neuspel ani Detroit, ktorý na domácom ľade prehral s Buffalom 2:3 po predĺžení. Útočník Red Wings Tomáš Tatar nebodoval.

Prehru zaznamenal aj útočník Richard Pánik, ktorého Arizona doma prehrala s Calgary 2:5. Ani Pánik sa do kanadského bodovania nezapísal.

Výsledky: