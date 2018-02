TASR

Zlato a striebro v ženskom skikrose na ZOH putuje do Kanady

Na snímke vpravo kanadská akrobatická lyžiarka Kelsey Serwová získala na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu zlatú medailu v skikrose 23. februára 2018. Striebro získala jej krajanka Brittany Phelanová (vľavo). — Foto: TASR/AP

Pjongčang 23. februára (TASR) - Kanadská akrobatická lyžiarka Kelsey Serwová získala na ZOH 2018 v Pjongčangu zlatú medailu v skikrose. Vo finále v Snehovom parku Phoenix triumfovala pred krajankou Brittany Phelanovou. Bronz vybojovala Fanny Smithová reprezentujúca Švajčiarsko.

Dvadsaťosemročná Serwová sa dostala do vedenia krátko po štarte a už pred seba nikoho nepustila. Zaujímavý bol súboj o ďalšie pozície, napokon sa na striebornú dostala Phelanová. Favorizovaná Švédka Sandra Näslundová, ktorá je majsterkou sveta a pred ZOH vyhrala štyri preteky Svetového pohára za sebou, skončila až štvrtá. Malé finále vyhrala Alizee Baronová z Francúzska.

Serwová získala v Soči v skikrose striebro, teraz už vystúpila na olympijský trón. Je majsterkou sveta z roku 2011 v Deer Valley. V roku 2016 triumfovala aj na prestížnych X-Games v Aspene. Kanada má vďaka tohto double na konte v Pjongčangu už 26 cenných kovov, čo znamená vyrovnanie národného rekordu z domácich ZOH 2010 vo Vancouveri.

"Napálili sme to. A sme tu. Je skvelé mať na krku olympijské zlato. V tréningovom kole ma Brittany informovala o snehu aj o trati. Nie je to tajomstvo, sme kamarátky a kolegyne. Prajeme jedna druhej úspech a ono to funguje," citovala olympijskú šampiónku agentúra AP.

Súťaž žien poznamenalo viacero nepríjemných pádov. Po jednom z nich museli transportovať do nemocnice Kanaďanku Indiu Sherretovú. Sen o obhajobe zlata zo Soči sa hneď v prvej osemfinálovej jazde rozplynul Kanaďanke Marielle Thompsonovú. Najrýchlejšia žena v kvalifikácii mala vysoké ambície, ale krátko po štarte spadla a súťaž pre ňu skončila už na začiatku.

