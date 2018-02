TASR

Divadelný ústav vydal biografiu Samuela Becketta

Publikáciu z anglického originálu preložili Katarína Karovičová a Jana Levická. Úvodnú báseň preložila Jana Kantorová-Báliková.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 23. februára (TASR) - Publikáciu Jamesa Knowlsona Odsúdený na slávu. Život Samuela Becketta (Damned to Fame. The Life of Samuel Beckett) vydal v slovenskom preklade Divadelný ústav.

Samuel Beckett (1906-1989) je jeden z najvýznamnejších a najosobitejších umelcov 20. storočia. Je to spisovateľ, a podľa niektorých kritikov posledný dramatik, ktorý sa stal svetoznámym a ohlas na jeho dielo bol a stále je celosvetový. Jeho najznámejšia a dnes už legendárna hra Čakanie na Godota patrí formou i obsahom k novodobým mýtom. Čakanie na Godota - to je dnes idióm, ktorý používajú aj tí, ktorí túto hru nikdy nevideli ani nečítali. Beckett, ktorý sa vždy vyhýbal publicite, sa najmä po udelení Nobelovej ceny v roku 1969 stal objektom mimoriadneho záujmu ako spisovateľ, ale i ako súkromná osoba.

TASR informoval Dušan Poliščák, PR manažér Divadelného ústavu.