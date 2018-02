ZSSK prepravila v autovlakoch za minulý rok vyše 19.600 áut a motoriek

TASR

Ilustračná snímka — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 22. februára (TASR) - Štátna Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prepravila v priebehu roka 2017 v autovlakoch vyše 19.600 vozidiel, teda áut a motoriek, a tiež vyše 36.600 ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2016 to podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kováča znamená nárast o 2400 vozidiel, čiže o 12 % a o 6400 ľudí, teda o 17 %.

"Cestujúci najčastejšie využívali autovlak na nočnej linke Košice – Praha, na ktorej sa za minulý rok previezlo takmer 10.000 vozidiel a viac než 19.500 cestujúcich," opísal Kováč. Druhou najobľúbenejšou bola linka Poprad-Tatry – Praha, na ktorej ZSSK prepravila viac ako 5000 áut a takmer 9500 osôb.

"Obľúbené boli aj autovlaky na trase Humenné – Praha a vnútroštátna linka Humenné – Bratislava," dodal Kováč. Autovlaky podľa jeho slov najviac využívajú napríklad podnikatelia alebo manažéri, ktorí cestujú na pracovné rokovania. Sú to však aj českí turisti smerujúci do Tatier a prakticky každý, kto nechce v noci šoférovať stovky kilometrov do Česka alebo cez celé Slovensko.

"Auto alebo motorka cestuje v autovlaku spolu s majiteľom, cestujúci sa vyhne dopravným zápcham a navyše si oddýchne," priblížil hovorca ZSSK. Zároveň je podľa neho nesporný ekologický prínos autovlakov, keďže väčšinu cestujúcich tvoria samotní šoféri, maximálne s jedným spolujazdcom.

Približne 25 % prepravených vozidiel sú podľa ZSSK takzvané "veľké autá" s výškou nad 160 centimetrov a preprava motocyklov tvorí necelých 5 % všetkých prepravených vozidiel v autovlakoch.