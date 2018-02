TASR

Škôlka v Snine má byť zrekonštruovaná do polovice mája

Samospráva získala na rekonštrukciu MŠ nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 445.000 eur, čo predstavuje 95 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/František Iván

Snina 22. februára (TASR) – Materská škola (MŠ) na Kukučínovej ulici v Snine by mala byť zrekonštruovaná do polovice mája tohto roka. Práce stále prebiehajú počas riadnej prevádzky. Táto škôlka je kapacitne najväčšou v meste, navštevuje ju viac ako 100 detí.

Ako informovala hovorkyňa radnice Eva Mihaliková, začiatkom minulého týždňa sa uskutočnil ďalší z pravidelných kontrolných dní na stavbe. Zúčastnili sa na ňom všetky dotknuté strany. "Aj napriek zimným mesiacom pokročili stavebné práce tak, že termín ukončenia celej rekonštrukcie, ktorým je 12. máj 2018, bude dodržaný," zdôraznila.

Samospráva získala na rekonštrukciu MŠ nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 445.000 eur, čo predstavuje 95 % celkových oprávnených výdavkov projektu. Znížiť má energetickú náročnosť budovy. Práce sú zamerané na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových stien a strešného plášťa objektu, výmenu výplní okenných otvorov a otvorov zasklených stien. Súčasťou projektu je tiež hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, rekuperácia priestorov vrátane elektroinštalácie, ako aj kompletná výmena žiaroviek za LED žiarovky. Stavbu realizuje humenská spoločnosť Reinter, s.r.o., ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní.

Mihaliková ďalej uviedla, že koncom minulého týždňa sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie predstaviteľov samosprávy so zástupcami projekčnej kancelárie v súvislosti s krytou plavárňou, ktorá by mala vzniknúť v bezprostrednej blízkosti MŠ na Kukučínovej ulici. Riešili podľa nej finálnu podobu projektu. "Napr. výber nášľapnej vrstvy podlahy, ktorá by mala okrem tepelno-izolačných vlastností spĺňať aj prísne hygienické a protišmykové kritériá," vysvetlila.

Definitívny termín ukončenia projektovej dokumentácie na stavbu krytej plavárne je podľa nej do polovice marca 2018. "Nasledovať budú procesy stavebného konania a verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby," doplnila.

V rovnakom areáli by mohla vzniknúť aj hokejová hala, ktorá by mala byť podľa Mihalikovej realizovaná s podporou Slovenského zväzu ľadového hokeja.