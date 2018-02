TASR

Včera o 21:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Zopakovanie Nagana bol pre Murínovú sen, ktorý sa takmer naplnil

Ako aktívna športovkyňa sa podieľala na štvrtom mieste v Nagane 1998 i piatej priečke o štyri roky neskôr v Salt Lake City, v Pjongčangu 2018 ju doviedla k rovnakému umiestneniu ako trénerka.

Anna Murínová, archívna snímka. — Foto: TASR/Branislav Račko

Pjongčang 22. februára (TASR) - Anna Murínová bola pri všetkých najhodnotnejších štafetových výsledkoch slovenských biatlonistiek na zimných olympijských hrách. Ako aktívna športovkyňa sa podieľala na štvrtom mieste v Nagane 1998 i piatej priečke o štyri roky neskôr v Salt Lake City, v Pjongčangu 2018 ju doviedla k rovnakému umiestneniu ako trénerka.

V tejto sezóne Svetového pohára pritom štafeta skončila najlepšie na dvanástej pozícii v januárovom piatom kole v Ruhpoldingu, kde bežala v tej istej zostave Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Terézia Poliaková a Ivona Fialková: "Pred štartom sme ani nerozmýšľali nad umiestnením, dúfali sme do desiatky, tajný tip do šestky. V Nagane bolo štvrté miesto, to bol len sen, ale ten sa nakoniec takmer stal skutočnosťou."

Štvrtková súťaž bola vyrovnaná počas celého priebehu a dopriala aj ďalším tímom, ktoré nepatrili k najvážnejším adeptom na najvyššie priečky. Triumfovalo Bielorusko s Darjou Domračevovou, ktorá získala rekordné štvrté olympijské zlato, striebro vybojovalo Švédsko. Dlho sa vpredu držalo Poľsko, zatiaľ čo favorizované Nemecko sa muselo šplhať z chvosta. "Nepretržite som sa pozerala na tabuľku, v osmičke to bolo nabité. Mohli sme byť na prvej aj ôsmej pozícii, stále to bolo v hre, stačila by ešte jedna malá chybička a boli by sme vonku. Som rada za piate miesto, všetky dievčatá podali stopercentný výkon. Šťastena si konečne našla aj nás. Šport je naozaj aj o šťastí, nastala súhra všetkého bežecky i strelecky. Aj Terka, o ktorej vieme, že tretí úsek máme kriticky, podala taký výkon, že mi tiekli slzy."

Sklamanie z neúspechu Paulíny Fialkovej v úvode miešanej štafety tak netrvalo dlho, pretože Slovenky si svoj špičkový kolektívny výkon tohto ročníka schovali pod päť kruhov: "Jeden večer bol úplne smutný, no myslím si, že vnútorne sa to v nej nezlomilo. Navonok sa zdalo, že áno, ale vnútorne s tým stále bojovala. V stredu sme bojovali na tréningu na strelnici, lebo nám to nešlo, ale možno si to dnes viac ustrážila. Toto bude naozaj odmena pre ňu aj pre dievčatá, o to krajšie, že sa to podarilo na ZOH, ktoré sú vrchol. Výsledok im dodá krídla, viem, že tvoria šikovný tím, pracujú na sebe."

Dramatické preteky s radostným záverom ocenil aj prezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) a vedúci biatlonovej výpravy v Pjongčangu Tomáš Fusko. "Bežia štyri pretekárky a veterná hora tu tiež zohráva úlohu. Prežíval som to ako všetky olympijské štarty, povzbudzoval som dievčatá, aby to zvládli. Ukázali veľké umenie, nezľakli sa súperiek ani počasia, bojovali do poslednej chvíle a vybojovali krásne piate miesto," povedal Fusko. Štafety majú podľa neho osobitné čaro: "Nedá sa vypočítať, že Nemky majú štyri dobré pretekárky a zvíťazia. Takto sme si to priali, takto to vyšlo, je to krásna bodka za celým účinkovaním dievčat v Pjongčangu. Po troch medailách Anastasie Kuzminovej a piatej a jedenástej priečke Paulíny Fialkovej aj družstvo ukázalo, že má potenciál."

vyslaní redaktori TASR ak ph