Kristína Jurzová

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Každý vzťah má 7 fáz, ale väčšina stroskotá už vo fáze 3. Prečo a ako tomu zabránite?

Je to ako kráčanie po schodoch. Kým niekto to už vzdá po prvých krokoch, iní odhodlane stúpa nahor, aby našiel skutočnú lásku. Nie je to však len tak. Neraz treba niektoré veci aj prekusnúť.

Ilustračná foto — Foto: Pexels

BRATISLAVA 25. februára (Dobré noviny) - Väčšina ľudí považuje sedmičku za šťastnú. Keď však príde reč na vzťahy, väčšina ľudí pri tomto číslo spozornie. Nevedno prečo, ale práve sedem rokov býva vo vzťahu veľkým míľnikom, ktorý nejeden pár neustál. A ukazuje sa, že aj život v manželstve pozostáva zo 7 etáp. Ak by moderný človek vedel o týchto siedmich etapách - 80 percent rozvodov by neexistovalo.

Recept na lásku je rôzny a v každom prípade veľmi individuálny. Všeobecne však platí, že na začiatku každého vzťahu býva veľký ošiaľ zamilovanosti, romantiky, dvorenia sa a až potom sa rodí láska. Ak vôbec...

Keď však ružové okuliare opadnú, prichádza realita a prvé zaťažkávajúce skúšky, ktoré nie každý dokáže prekonať. Netreba sa však hneď vzdávať a hádzať všetko za hlavu, pretože týchto sedem fáz vzťahu vám ukáže, prečo pravá láska a skutočný vzťah prichádzajú až časom.

1. Cukrovo-kyticová fáza

Toto obdobie trvá približne 18 mesiacov. Počas neho zamilované páry žijú, takpovediac, mimo realitu a svet vidia v ružových farbách. Niektorí odborníci tento stav prirovnávajú dokonca k stavu intoxikácie drogami. A nie sú ani tak ďaleko od pravdy. V zamilovanej "hlave" sa totiž rodia hormóny, ktoré sú bežne potlačené. Ide však len o dočasný stav, pretože nával týchto nových hormónov z nás postupne opadne.

2. Fáza presýtenia

Na svoj vzťah a partnera sa počas tejto fázy začíname pozerať triezvo a postupne si začínate na seba zvykať. Už sa nemusíte štylizovať do rôznych rolí, ale začnete sa správať viac uvoľnene a prirodzene.

3. Fáza znechutenia

V tejto etape vzťahu naozaj padajú všetky ružové okuliare a naplno evidujeme to, čo nám na partnerovi prekáža, ba dokonca nás až znechucuje. A či sa nám to páči alebo nie, nevyhneme sa tomu. Pre túto fázu sú charakteristické problémy a identifikácia nedostatkov druhej strany. A zdá sa nám, že najjednoduchší spôsob, ako sa vyhnúť všetkému, je rozchod alebo rozvod. Treba si však uvedomiť, že ak to spravíme, situácia sa bude opäť opakovať. Iba s niekým iným. Túto fázu treba teda preklenúť a vydržať. Môže sa vám to naozaj oplatiť.

4. Fáza trpezlivosti

A dalo by sa povedať, že aj fáza múdrosti. Zrazu zistíte, že vaše hádky už nie sú také dramatické, ako bývali, pretože obaja už dobre viete, že keď sa hádka skončí, vzťah bude aj tak pokračovať. Ak sa obaja obalíte poriadnou dávkou trpezlivosti, postupom času k vám príde aj múdrosť. Tak hovorí zákon.

5. Stupeň povinnosti či úcty

Toto je prvá fáza skutočnej lásky, pretože predtým to láska ešte nebola. Partneri začínajú rozumieť svojim povinnostiam a nerozmýšľajú o tom, aké by to bolo byť s niekým iným, ale o tom, čo môžu urobiť a dať svojmu milovanému.

6. Stupeň priateľstva

Počas tohto obdobia sa partneri stávajú naozaj blízkymi osobami, dokonca na hranici najbližších priateľov. Treba si však uvedomiť, že fáza priateľstva otvára cestu ku skutočnej láske.

7. Stupeň skutočnej lásky

Trvalo to veľmi dlho, ale ste konečne tu. Prešli ste si rôznymi spoločnými životnými etapami a situáciami a už viete, že pravá láska nie je niečo, čo vám len tak spadne z neba. Na skutočnú dospelú lásku musí človek dozrieť a kvôli tomu druhému odmieta predsudky aj svoje vlastné sebectvo.