Duslo podporí dostavbu cyklotrasy do areálu firmy sumou 60.000 eur

Výstavba úseku dlhého viac ako 4,5 kilometra by sa mala začať v máji.

Šaľa 22. februára (TASR) – Spoločnosť Duslo Šaľa podporí výstavbu cyklotrasy smerujúcej zo šalianskej mestskej časti Veča do priemyselného areálu Dusla sumou 60.000 eur. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Petra Bláhu chemička zamestnáva zhruba 2100 ľudí najmä zo Šale a blízkeho okolia, preto je potrebné podporiť cyklotrasy, ktoré budú využívať ľudia smerujúci do zamestnania.

Na výstavbu cyklotrasy získalo mesto Šaľa nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Z celkovej výšky oprávnených nákladov 1,187 milióna eur financuje Európska únia 1,127 milióna eur, zvyšných 60.000 eur tvorí spolufinancovanie mesta. Rovnako vysokú sumu poskytne na výstavbu cyklotrasy Duslo.

„Táto finančná pomoc nám umožní použiť peniaze, ktoré už mesto vyčlenilo na spolufinancovanie, na iné účely. Mestskému zastupiteľstvu predložíme náš úmysel vybudovať exteriérové ihrisko na Základnej škole J. Murgaša v Šali,“ povedal primátor Jozef Belický.

Výstavba úseku dlhého viac ako 4,5 kilometra by sa mala začať v máji. Povedie po ceste prvej a tretej triedy v šalianskej mestskej časti Veča, končiť bude pred priemyselným areálom spoločnosti Duslo Šaľa. Cyklisti by ju mali začať využívať na jeseň tohto roka. Mesto má podľa slov primátora jasnú predstavu aj o jej pokračovaní. Verejnosti predstavilo vizualizáciu II. etapy cyklotrasy, ktorá by zahŕňala aj rekonštrukciu predstaničného priestoru v Šali. Vynovený predstaničný priestor ráta aj so stojiskami pre odkladanie bicyklov či s 279 parkovacími miestami. Tretia etapa cyklotrasy by mala riešiť prepojenie Dusla a stanice cyklochodníkmi.