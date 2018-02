TASR

Dnes o 16:33 čítanie na minútu 0 zdieľaní Sliač chce tento rok vybudovať cyklocestu do Kováčovej

Na asi 2,6-kilometrový úsek získalo príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Sliač 22. februára (TASR) - Mesto Sliač po vybudovaní Rodinnej cestičky medzi Sliačom a Zvolenom plánuje tento rok výstavbu cyklocesty do Kováčovej. Na asi 2,6-kilometrový úsek získalo príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Podľa primátora Sliača Daniela Dunčka by mala cyklocesta stáť približne 400.000 eur. Začne pri poľnohospodárskom družstve v časti Hájniky a skončí na konci sliačskeho katastra pri Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej. "Vytvorí sa tak ďalšia spojnica dvoch obcí, vhodná pre obyvateľov regiónu na oddych a relax," podotkol.

Primátor v zámeroch samosprávy na najbližšie roky spomenul aj rozšírenie Domova sociálnych služieb a domova dôchodcov v časti Rybáre. Mala by tam vzniknúť práčovňa, spoločenská miestnosť a vývarovňa. "Chceli by sme obnoviť aj strechu na dome služieb, do ktorej zateká," pripomenul Dunčko.

Mesto chce tiež čo najskôr vyviesť na povrch a ďalej do Hrona aj odtekajúce vody z minerálnych prameňov, ktoré zásobujú tamojší kúpeľný dom. Minerálna voda totiž desaťročia z kúpeľov odteká potrubím, ktoré sa nánosmi začalo upchávať a na niektorých miestach počas vypúšťania bazénov vyráža na povrch a zalieva kúpeľné cesty a chodníky.