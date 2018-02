TASR

Slabšie články neboli slabšie, I. Fialková prežívala možné i nemožné

Slovenské biatlonistky obsadili v štafete na 4 x 6 km na ZOH v Pjongčangu vynikajúce piate miesto.

Na snímke vpravo slovenská biatlonistka Ivona Fialková v cieli po štvrtom úseku v štafete žien na 4x6 km na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu 22. februára 2018. — Foto: TASR/Martin Baumann

Pjongčang 22. februára (TASR) - Nevyspytateľná krása a krásna nevyspytateľnosť biatlonu sa naplno prejavili vo štvrtkovej olympijskej štafete žien v Pjongčangu. Vyťažili z toho aj slovenské reprezentantky, ktoré mali z piatej pozície obrovskú radosť. Nesmierne sa tešili predovšetkým Terézia Poliaková s Ivonou Fialkovou, ktoré sa na rozdiel od kolegýň nedočkali cenného individuálneho umiestnenia.

Poliaková skončila v šprinte a vytrvalostných pretekoch až v deviatej desiatke výsledkovej listiny, I. Fialková bola najvyššie 64. Predstavili sa na treťom a štvrtom úseku po tom, ako štafetu rozbehli piata z vytrvalostných pretekov Paulína Fialková a trojnásobná medailistka Anastasia Kuzminová. Slovenky sa však v popredí držali stále a udržali sa tam až cieľa. "Nemala by som to ani hovoriť, ale na štarte som si pomyslela, že teraz nastupujem ja ako najslabší článok. Aj som sa bála, že mi bude odovzdávať na prvom mieste. Bola som radšej, že prišlo viac dievčat pohromade a mohla som sa potiahnuť. Na trati to pre mňa bolo dosť náročné, lebo od začiatku som cítila nohy. Na kopci mi asi päťkrát prešmyklo na ľadovej ploche, odvtedy som išla v kŕči. Vravela som si, že keď to nejde na trati, musí to vyjsť na strelnici a musím si napraviť reputáciu a spraviť si radosť," uviedla Poliaková, ktorá podľa vlastných slov podala jeden z najlepších výkonov kariéry. Na strelnici si verila viac ako v predchádzajúcich dňoch: "Po 'ležke' som pozerala, čo sa deje, zastrieľala som, všetky ležali a ja som odchádzala na druhom mieste. Po 'stojke' na treťom, povedala som si, že to musím udržať za každú cenu. Nohy mi stvrdli na skalu, ale strata na odovzdávke nebola až taká veľká, devätnásť sekúnd je veľmi slušných."

Na záverečnom úseku finišovala mladšia zo sestier Fialkových, ani ona nepodľahla tlaku z črtajúceho sa výsledku. Vo štvrtkovej zostave Sloveniek sa nenašiel slabý článok. "Nikto nečakal, že my, ktoré sme boli trošku slabšie úseky, to dokážeme takto pekne zaklincovať. Videla som, aké to mala Terka ťažké, zvládla to a odovzdávala mi na piatom mieste. Bol to neskutočný pocit, chvíľu som bola v tranze, až po prvej streľbe mi začalo dochádzať, že idem vpredu a rozhodne 'stojka'. Neviem, či si dokáže niekto predstaviť, aké je to na poslednom úseku, keď je pretekár takto vpredu, aké emócie sa v ňom miešajú. Pri prvom dobíjaní sa vo mne miešali všetky možné aj nemožné pocity. Veľakrát sa to už nezvládlo, veľakrát sa to zvládlo, v deň D sa to dokázalo. Veľmi ťažko sa mi hľadajú slová po tomto výsledku, niet krajšieho pocitu, ako zakončiť zimné olympijské hry týmto výsledkom," vyznala sa Ivona v mix zóne po tom, ako ju vyobjímala trénerka Anna Murínová.

Nefalšovaná radosť všetkých členiek by bola skúškou aj pre zarytých cynikov. Po zarmucujúcej miešanej štafete sa nevyspytateľnosť biatlonu ukázala na príklade sestier Fialkových tentoraz v priaznivom svetle. "Po všetkom napätí, čo bolo okolo nás, sme dokázali, že to vieme. Ďakujem trénerom a celému tímu, každý centimeter trate ma niekto povzbudzoval. Je to neopísateľný pocit," dodala Ivona. Ona finišovala, Paulína rozbiehala. Musela sa tak opäť vydať hneď na úvodný úsek, na ktorom v mixe spoznala odvrátenú tvár svojho odvetvia: "Tieto preteky boli pre mňa dôležité už len skrz to, že som sa postavila na štart a zvládla som to. Bolo to náročné, bola som dosť vyklepaná, ale povedala som si, že bez ohľadu na to, čo sa stalo, sú to preteky ako každé iné. V tomto duchu som sa snažila ísť. Emócia z miešanej štafety vo mne ešte pretrvá, ale ukázala som, že jedna taká súťaž ma nemôže zlomiť. Prvý výstrel je vždy podstatný, ak nepadne, človek znervóznie. Pokiaľ padne, môže pokoje strieľať ďalej."

Najskúsenejšia a najúspešnejšia z kvarteta nehrala vo štvrtok hlavnú úlohu, prebrali ju biatlonistky, ktoré vďaka tomu vystúpili z komparzu. Je to prísľub i do budúcnosti, že aj keď sa Anastasia Kuzminová definitívne rozhodne ukončiť aktívnu činnosť, bude mať kto potiahnuť nielen jednorazovú olympijskú, ale aj pomyselnú štafetu slovenského ženského biatlonu: "Dievčatá zvládli streľbu perfektne. Paulína to po okamihoch, ktoré musela zažiť, rozbehla bez problémov. Musím pochváliť Teréziu, vynikajúco pracovala, tešíme sa, že Ivona to dokončila na dobrej úrovni. Dievčatá sú silné a ešte ukážu, na čo majú."