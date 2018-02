TASR

Dnes o 16:06 Na svetovej výstave v Dubaji sa prezentovali aj slovenskí potravinári

Šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka G. Matečná uviedla, že ak chcú byť naši potravinári úspešní, bez marketingu a prezentácie to nepôjde.

Na archívnej snímke Gabriela Matečná. — Foto: TASR Marko Erd

Bratislava/Dubaj 22. februára (TASR) - Gulfood Dubai je najväčšia prezentačná a kontraktačná výstava potravín a nápojov na svete. Tento rok sa po prvý raz v histórii na nej prezentovali aj slovenskí výrobcovia potravín a nápojov. Vyvrcholením podnikateľskej misie pod vedením podpredsedníčky vlády a šéfky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriely Matečnej (nominantka SNS) bolo rokovanie s podpredsedom vlády a členom kráľovskej rodiny Spojených arabských emirátov (SAE). Informoval o tom Michal Feik z MPRV.

"Ak chcú byť naši potravinári úspešní, bez marketingu a prezentácie to nepôjde. Rozhodli sme sa, že budeme oveľa aktívnejší a budeme pomáhať našim producentom potravín a nápojov prezentovať sa v zahraničí a pomáhať získavať pre nich nové trhy. Do Dubaja sa nám podarilo dostať deväť slovenských potravinárskych firiem, ktoré tam priamo vystavujú. V rámci podnikateľskej misie sme tiež zobrali so sebou zástupcov ďalších 18 firiem, ktorí mali možnosť nadviazať dôležité kontakty. Slovensko síce nemôže konkurovať množstvom produkcie, ale kvalitou potravín určite áno," povedala Matečná.

Veľtrh Gulfood Dubai 2018, ktorý sa tento rok koná od 18. do 22. februára, priťahuje podľa Feika množstvo profesionálov z oblasti obchodu s potravinami a nápojmi z celého sveta. Na veľtrhu vystavuje 5000 spoločností z viac zo 120 krajín sveta.

Slovenská republika má v tomto roku na veľtrhu po prvý raz národnú expozíciu, ktorú organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so MPRV. Súbežne s národnou expozíciou obe inštitúcie zorganizovali podnikateľskú misiu, ktorej cieľom je prezentácia slovenských subjektov, nadväzovanie obchodných kontaktov, ako aj hľadanie nových exportných príležitostí.

Vyvrcholením podnikateľskej misie pod vedením Gabriely Matečnej bolo podľa Feika rokovanie s podpredsedom vlády, ministrom prezidentských záležitostí a členom kráľovskej rodiny SAE šejkom Mansúrom bin Zajdom Nahajánom.

Témami pracovného rokovania boli najmä investície a výskum v oblasti potravinovej bezpečnosti a kontroly potravín, ako aj spolupráca pri chove koní, jazdectve a sokoliarstve. Práve chov a šľachtenie koní sú pre SAE mimoriadne atraktívnou oblasťou, keďže majú v ich krajine dlhú tradíciu. Slovenské agroministerstvo má čo ponúknuť aj vďaka tomu, že spravuje Závodisko v Bratislave a Národný žrebčín v Topoľčiankach. Témami rozhovorov oboch podpredsedov vlád boli aj životné prostredie, kvalita vody či energetika.

Matečná sa okrem podpredsedu vlády stretla aj s tromi ďalšími ministrami SAE, s ministrom hospodárstva Sultánom bin Saídom Mansúrím, s ministrom klimatických zmien a životného prostredia Sáním bin Ahmadom Zajúdím a ministerkou pre bezpečnosť potravín Marjam Saíd Harab Muhajríovou.

"Všetky štyri stretnutia boli veľmi zaujímavé a motivujúce. Naši partneri boli veľmi prekvapení, čo všetko môže taká malá krajina ako Slovensko ponúknuť. Máme skúsenosti, ponúkame priestor na investície, ale najmä dokážeme vyrobiť zdravé a bezpečné potraviny," dodala Matečná.