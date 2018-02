TASR

Dnes o 16:03 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Od Tatier k Dunaju budú bicyklovať pacienti so sklerózou multiplex

Bicyklovať proti ochoreniu, ktorého príznakom je i zhoršená koordinácia pohybu, môže každý.

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 22. februára (TASR) - Od Tatier k Dunaju je názov charitatívnej a osvetovej akcie, v ktorej sa na bicykli naprieč Slovenskom opäť vydajú pacienti so sklerózou multiplex. V poradí štvrtý ročník cyklistického projektu odštartuje 21. mája na Štrbskom plese. Pelotón pôjde do Dolného Kubína, Považskej Bystrice, Trenčianskych Teplíc, Piešťan, Nitry a Trnavy, s finálnou etapou do hlavného mesta. Celý projekt vyvrcholí na Hviezdoslavom námestí v Bratislave v sobotu 26. mája. Za šesť dní chcú účastníci na bicykli zdolať v šiestich etapách 400 kilometrov dlhú trasu.

Bicyklovať proti ochoreniu, ktorého príznakom je i zhoršená koordinácia pohybu, môže každý. Plánované zastávky (Dolný Kubín, Považská Bystrica, Trenčianske Teplice, Piešťany, Nitra, Trnava), na ktorých budú dostupné informačné materiály o skleróze multiplex, sú zároveň miestom, kde môže verejnosť vyjadriť podporu účastníkom alebo sa pripojiť k pelotónu. Trasa bude monitorovaná na webstránke TatryDunaj.sk a facebookovom profile podujatia.





Novinkou tohto ročníka je podľa organizátorky Jaroslavy Valčekovej zo Združenia Sclerosis multiplex Nádej nová náročnejšia trasa s troma vyše 90-kilometrovými etapami, ale aj súťaž o najkreatívnejší názov tímu a najpočetnejší tím. "Do dnešného dňa máme prihlásených okolo 40 ľudí, všetko to bude gradovať pár dní pred podujatím. Minulý rok sme mali okolo stovky a viac na každej jednej etape, počítam s tým, že tento rok to bude 150, možno 200 na každú etapu," uviedla pre TASR Valčeková na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

Projekt sa každoročne teší podpore verejnosti i známych tvárí. Podporu podujatiu vyjadril trojnásobný majster sveta Peter Sagan spolu so svojím cyklistickým kolegom Petrom Velitsom. Súputníkom podujatia je od jeho začiatkov herec Ivan "Tuli" Vojtek, nezaostávajú ani speváci Tomáš Bezdeda a Katka Ščevlíková či moderátori Peter Čambor a Rasťo Sokol. Ten už má s chronickým celoživotným ochorením, ktoré postihuje bielu a šedú hmotu centrálnej nervovej sústavy, skúsenosť. "Jeden z našich kolegov trpí ochorením skleróza multiplex, takže viem, čo to obnáša. Som s ním dosť často v kontakte, ale chalan sa drží a to je podstatné. Spojiť športovanie so zviditeľnením práve tejto choroby je veľmi dôležité," povedal pre TASR Sokol, nováčik v charitatívnej akcii. Účasť na nej potvrdili aj bývalý a súčasný minister zdravotníctva - Richard Raši a Tomáš Drucker.