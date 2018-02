Dominika Dobrocká

Včera o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Nórsky curlingový tím si za výber nohavíc na zápasy zaslúži olympijské zlato

Nórsky curlingový tím sa na olympijských hrách vyznamenal. Keby sa rozdávalo zlato za ich nápaditosť, určite by vyhrali.

— Foto: TASR/AP

PJONGČANG 22. februára - Zimné olympijské hry sa blížia ku koncu. Takmer všetky medaily sú už rozdané. Nórski mužskí reprezentanti curlingu sa však umiestnili na šiestej priečke. Ak by sa ale dalo vyhrať zlato za originálne oblečenie, určite by stáli na stupni víťaza. Ich špeciálna farebná súprava nohavíc sa totiž prehliadnuť nedá, to je isté. Na každý jeden zápas boli vyzbrojení novým kúskom. Jednoducho povedané „nápadité“.

— Foto: HuffPost/Reuters

— Foto: HuffPost/Reuters

— Foto: HuffPost/Reuters

— Foto: HuffPost/Reuters

— Foto: HuffPost/Reuters

— Foto: HuffPost/Reuters