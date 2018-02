TASR

Dnes o 15:14 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Milan Sládek oslávi životné jubileum galavečerom a štyrmi vystúpeniami

Rodák zo Streženíc v okrese Púchov začínal prvú etapu svojej profesionálnej kariéry na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia v Prahe.

Na archívnej snímke slovenský mím Milan Sládek. — Foto: TASR - UNESCO

Bratislava 22. februára (TASR) – Svetoznámy mím, režisér a choreograf Milan Sládek sa dožíva v piatok 23. februára pri plnom zdraví a umeleckej aktivite 80 rokov. Oslávi ich spôsobom, ktorému zasvätil celý život, uvedením autorských inscenácií Dar a Andy & Basquiat na scéne bratislavského Divadla Malá scéna. Predstaví sa celkom štyrikrát v dňoch 28. februára, 1., 2. a 3. marca.

Inšpiráciou pre vznik inscenácie Dar v roku 1969 bolo spolunažívanie Československa so Sovietskym zväzom. Kefka, hlavný hrdina príbehu a autorove alter ego, sa nečakane stáva hrdým majiteľom podivného operenca. Stará sa oň bez toho, aby si vedel predstaviť, čo ho čaká, keď sa vták stane veľkým a mocným. Libreto a réžia sú dielom Milana Sládka, účinkujú Milan Sládek, Kelvin Kilonzo, Taro Sládek a Francesco Dámelio.

Jednoaktovka Andy & Basquiat sa nepokúša biograficky dokumentovať historický význam stretnutia dvoch umelcov, ktorí spolu namaľovali 130 obrazov, je to skôr anekdotická reflexia na stretnutie rôznych svetov dvoch umeleckých gigantov.

Oslava životného jubilea majstra Sládka sa začne 24. februára Galavečerom v štúdiu MD 3 RTVS v Mlynskej doline. Všetci umelci, ktorí v ňom vystúpia, s Milanom Sládkom spolupracovali. Program odvysiela zo záznamu RTVS.

"To nonverbálne, mimické, gestické je základom našej medziľudskej komunikácie. Je úžasné vidieť, aké spojenia sú aj k iným umeleckým druhom. Je to také všeumenie, to je na tom úžasné. Ja sám som aj tvorca aj materiál, je úžasne zaujímavé pozorovať aj sám seba, v ktorej časti života to telo môže alebo nemôže, aké nové veci som si povymýšľal, aké mám zážitky, čo viem zase spracovať. Takže, je to umenie, ktoré nekončí. Možno končí mojou senilitou, keď už budem taký starý, že to už nebude fungovať. V privátnom živote si niekedy ľudia nemyslia, že som mím. Nerád gestikulujem, nechcel byť herec do pol ôsmej, ale herec od pol ôsmej. Keď som bol v zahraničí, kde sú úplne iné jazyky ako náš, mnohokrát pomôže aj to jednoduché gesto, pohľad, úsmev, lebo emociálna stránka je všade rovnaká na celom svete. To je základ, ktorý ľudí robí ľuďmi," definoval pantomímu na štvrtkovom stretnutí s médiami v Bratislave Sládek.

Rodák zo Streženíc v okrese Púchov (*23.2.1938) Milan Sládek začínal prvú etapu svojej profesionálnej kariéry na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia v Prahe. Po príchode na Slovensko pôsobil v rokoch 1962-1968 v Bratislave na doskách Divadla Malá scéna, vtedajšieho štúdia SND, kde vytvoril a uvádzal legendárne inscenácie Hrča, Únos do ticha (1963), Sólové pantomímy (1965), Komédia o bohatci a Lazarovi (1966), Komédia O Tobiášovi, Starinár (1967) a so študentmi VŠMU aj inscenáciu Zo života hmyzu. Po päťdesiatich rokoch sa na javisko Malej scény Milan Sládek vracia, aby tu oslávil svoje 80. narodeniny.