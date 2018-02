Jamajské bobistky sa zapísali do histórie. „Kokosky na snehu“ to nevzdali ani potom, ako im vzali trénerku aj boby

Kristína Jurzová

Pozornosť pútali už pred olympiádou a počas nej ešte viac, pretože sa dočkali poriadne veľkej podpásovky. Prišla však nečakaná záchrana a nakoniec mohli pred zrakom celého sveta ukázať, že sú hodné byť Jamajčankami.

Pilotky Jazmine Fenlatorovej-Victorianovej (vľavo) a jej kolegyňa Carrie Russellová počas ZOH 2018 v Pjongčangu. — Foto: AP

PJONGČANG 22. februára (Dobré noviny/TASR) - Tím z Jamajky sa zapísal do histórie. A nielen tej olympijskej. Tridsať rokov po vystúpení jamajských bobistov na ZOH 1988 v Calgary sa včera na zimnej olympiáde predviedli aj ich krajanky. Premiéra "kokosiek" na snehu však bola ohrozená, pretože dostali nečakane veľkú podpásovku.

V polovici januára 2018 svet obletela správa, že Pjongčang uvidí v akcii jamajské bobistky. "Tím Jamajka sa oficiálne kvalifikoval. A ja budem s nimi," citovala vtedy agentúra DPA slová nemeckej trénerky Sandry Kiriasisovej, ktorá výrazne prispela k tomu, že sa "kokosky" dostali ZOH 2018.

Olympijská víťazka z Turína a 7-násobná majsterka sveta viedla tím okolo pilotky Jazmine Fenlatorovej-Victorianovej a jej kolegyne Carrie Russellovej. Presne pred týždňom ju však vedenie Jamajskej bobovej a skeletonovej federácie odvolalo z funkcie. Dôvodom bol údajný "deštrukčný vplyv na tím".

Štyridsaťtriročnú Nemku pôvodne preradili na post analytičky trate, čo znamenalo, že by nemala prístup k zverenkám na tobogane. Po tomto rozhodnutí sa napokon sama rozhodla abdikovať. Podľa prezidenta federácie Christiana Stokesa mala Nemka "mimoriadne zlý vplyv na zverenky". "Keď je preč, je spolupráca oveľa lepšia a tlak opadol. Potrebujeme tímové hráčky, nie bohyne," povedal pre akreditované médiá.

Nemka Sandra Kiriasisová so svojimi jamajskými zverenkami na ZOH 2018 v Južnej Kórei. Foto: twitter/BBC Sport

"Som strašne sklamaná. Niečo podobné som ešte nezažila. Tiež moje zverenky mi povedali, že tomu nerozumejú. Nikdy so mnou nemali problémy," reagovala pred týždňom na situáciu deväťnásobná víťazka Svetového pohára.

Ukradla im srdce

Problémy sa však potom ešte len začali. Iba pár dní predtým, ako sa Jamajčanky mali predviesť na trati, im extrénerka vzala boby. Povedala, že to bola ona, kto zabezpečila finančné prostriedky na boby a ak jej ich nezaplatia, nemôžu ich použiť.

Jamajská bobistka Jazmine Fenlator-Victorian sa usmieva po finále na ZOH 2018 v Pjongčangu v Južnej Kórei, 21. februára 2018. Foto: TASR/AP

Jazmine a Carrie vyzerali po tejto správe dosť zúfalo. Vziať bobistom boby je ako keď vám niekto ukradne srdce. Obzvlášť pred olympiádou, ktorá je len raz za štyri roky. Federácia však tvrdošijne trvala na tom, že platiť za nič nebude. Keď už to vyzeralo tak, že bobistky sa svojej premiéry nedočkajú, objavila sa nečakaná záchrana. Do hry vstúpil jamajský pivovar Red Stripe, ktorý sa ponúkol, že bude financovať nové sánky. Ba čo viac, tímu odkázal, že to bude "na ich účet".

Pocta šprintérovi aj "Kokosom"

Po tejto správe vypukla v tíme ohromná radosť a nové boby dostali príznačné meno "Mr Cool Bolt". Ide o poctu Jamajčanovi Usainovi Boltovi, neprekonateľnému svetovému rekordérovi v behu na 100 metrov. To však nie je všetko. Názov odkazuje aj na svetoznámy film "Cool Runnings", ktorý je v našich končinách známy ako "Kokosy na snehu". Hollywoodska snímka sa inšpirovala vystúpením jamajských bobistov spred 30 rokov a ich účinkovaniu na zimnej olympiáde. Film bol taký úspešný, že iba v kinách zarobil 150 miliónov USD.

"Veľa ľudí vie o bobovej dráhe vďaka filmu Kokosy na snehu a príbehu Jamajky, ktorý sa začal v roku 1988 a ktorý naozaj spopularizoval boby," povedala médiám pilotka Jazmine, ktorej otec pochádza z Jamajky a matka z New Jersey. "Ale my sme pokorné a zároveň poctené, že nás porovnávajú s týmito mužmi, ktorí začínali veľmi ťažko a bojovali zato, aby mohli reprezentovať Jamajku."

Deň D

Jamajské duo v 1. kole obsadilo 17. miesto s časom 51,29 sekúnd. Po posledných dvoch pretekoch napokon obsadili 19. priečku. Na ich umiestnení však nezáležalo. O ich príbehu počul snáď každý, a tak im palce držalo množstvo fanúšikov. Tí sa na tribúnach doslova tisli, len aby ich aspoň na okamih zbadali.

Jamajčanky, ktoré v detstve o snehu ani nechyrovali, už pred príchodom do Južnej Kórei vzbudzovali veľký obdiv. Po tom, ako im však bývalá trénerka vzala boby, však záujem o ne a ich príbeh stúpol ešte viac. Dočkajú sa "Kokosy na snehu" pokračovania?