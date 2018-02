Krásne zadosťučinenie na záver: Slovenské biatlonistky si vybojovali v štafete výborné 5. miesto

Lenka Miškolciová

Slovenské biatlonistky si v poslednej štafete vybojovali krásne piate miesto.

PJONGČANG 22. februára - Posledné biatlonové preteky žien v Pjongčangu priniesli poriadne prekvapenie. Štafetové preteky na 4x6 km s kvartetom slovenských reprezentantiek v zložení Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Terézia Poliaková a Ivona Fialková priniesli Slovensku krásne 5. miesto.

Pekné umiestnenie našich biatlonistiek teší nielen slovenských fanúšikov a samotné pretekárky, ale predovšetkým určite Paulínu Fialkovú, kvôli ktorej slovenskí reprezentanti predchádzajúcu biatlonovú štafetu neukončili. Skvelé umiestnenie slovenských pretekárok príjemne prekvapilo celé Slovensko.

Zlato si odniesli Bielorusky

Zlatými medailami sa na ZOH v Pjongčangu ovenčila štafeta biatlonistiek Bieloruska. Na 4x6 km trati Bielorusky v zložení Nadežda Skardinová, Iryna Kriuková, Dzinara Alimbekavová a Darja Domračevová zdolali Švédky o 10,7 sekundy a tretie Francúzky o 17,6. Slovenské biatlonistky Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Terézia Poliaková a Ivona Fialková dobehli na 5. mieste (+38,4).

V areáli Alpensia ženy zavŕšili svoj olympijský program tímovou súťažou. Na štart sa postavilo 18 štafiet, s číslom 17 štvorica Sloveniek. Pred štyrmi rokmi sa zo zlata radovali Ukrajinky a kvarteto SR na tieto preteky, keď zaostalo o celý okruh a do cieľa nedobelo, nemalo dobré spomienky. Vlaňajšie MS dopadli podstatne lepšie s 8. miestom. V prognózach sa najčastejšie v súvislosti s kandidátkami na zlato objavovali svetové šampiónky Nemky, túto sezónu v seriáli Svetového pohára jasne najlepšie. Okrem nich zvíťazili raz už len Francúzky. Slovenským biatlonistkám sa nedarilo, ani raz neskončili v najlepšej desiatke, no v areáli Alpensia chceli do nej preniknúť a naplniť minimálny cieľ.

V pretekoch miešaných štafiet, ktoré boli na programe dva dni predtým, Slovensko pochovalo nádeje už na prvom úseku, kde štartovala P. Fialková. Rovnaký úsek jej patril aj v ženských štafetách s jasnou úlohou nestratiť kontakt s najlepšími a trojnásobnú medailistku v Pjongčangu Kuzminovú poslať vpred na poprednej priečke.

Paulína Fialková začala perfektným štartom

P. Fialková (strelecká bilancia 0+1, 0+0) s jedným dobíjaním v úvodnej streľbe veľa nestratila a v hustom snežení, s vetrom a mrazom -3 sa veľmi rýchlo prepracovala vpred, 'stojku' zvládla perfektne a zaradila sa na 4. priečku. Z favoritiek zlyhala Nemka Preussová s trestným okruhom a hneď jej naskočilo minútové manko.

Do druhého úseku P. Fialková so 6. najrýchlejším bežeckým časom poslala Kuzminovú (0+1, 1+3) na 3. priečke, 18,8 sekundy za prvým Talianskom, 12. boli Nemky (+1:00,6). Po 'ležke' už Kuzminová viedla 15,3 sekundy pred Nórkou Eckhoffovou, Talianka Wiererová až dvakrát musela krúžiť na trestnom okruhu a prepadla sa na 13. miesto. Streľba stojmo však bola obrovská lotéria, vietor sa zdvihol, bežecky najrýchlejšia Kuzminová sa snažila trpezlivo počkať, kým v nárazoch utíchne, no pri veľmi dlhom mierení až za 1:45,7 min musela ísť raz na trestný okruh. Z prvého miesta klesla na ôsme (+20,8), no napriek tomu veľa nestratila aj preto, že konkurencia sa tiež veľmi natrápila.

Zahanbiť sa nedali ani Poliaková či mladšia z „fialiek“

Na tretí úsek Poliaková (0+1, 0+1) vybehla tretia, 16,1 s za vedúcimi Fínkami a 14,2 za Taliankami, riešiť zložitú situáciu museli neustále sa trápiace Nemky na 12. mieste (+1:34,8). Na strelnici vznikol veterný rébus, s ktorým si s jedným dobíjaním výborne poradila Poliaková spolu s Taliankou Gontierovou a ocitli sa na vedúcom poste. Po slabšom behu a opatrnej 'stojke' s jedným dobíjaním Poliaková opäť poskočila na 3. priečku (+14,0), na medzičase sa prvých šesť tiesnilo v rozpätí 30 sekúnd, pri odovzdávke s 1. Poľskom, 2. Francúzsko (+8,3), 3. Talianskom (+12,7), 4. Bieloruskom (+17,1)) a 5. Slovenskom (+19,0).

Záverečný úsek priniesol dramatické predstavenie. I. Fialková (0+0, 0+2) si počínala strelecky suverénne, Bielorusky posunula po 'ležke' Domračevová na 1. miesto, po 'stojke' na ňom aj zostala s tesným náskokom 6,4 s pred Bescondovou a 10,9 pred Öbergovou. I. Fialková dobíjala dvakrát na štvrtý terč a patrilo jej piate miesto (+23,3). Vo finiši vládla Domračevová, ktorá si olympijskú zbierku medailí navýšila v kariére na 4-0-1 a Bielorusko sa tak radovalo z premiérového zlata v štafetách. Veľký výkon sprevádzal I. Fialkovú s konečným piatym miestom pre Slovensko.