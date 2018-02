Dobré noviny

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Maturantka Erika vyhrala medzinárodnú kuchársku súťaž. Za jej receptom sa idú všetci potrhať!

Mladá študentka uspela v zahraničí. Svojím výborným receptom očarila porotu.

Erika Rajtúková svojim jedlom očarila porotu — Foto: szkc.sk

DUBLIN/RIMAVSKÁ SOBOTA 22. februára - Mladá Slovenka Erika Rajtúková opäť zviditeľnila našu krajinu. Maturantka zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb sa zúčastnila medzinárodnej súťaže Chef Ireland Culinary Competitions Food & Bev Live 2018 v Írskom Dubline a uspela. Do rodnej Rimavskej Soboty priniesla zlatú medailu.

Foto: szkc.sk

Rozhodujúcich 35 minút

Erika bola zaradená do kategórie Juniori do 21 rokov. Súťaž prebiehala ako mnohé iné tohto druhu. Každý zo súťažiacich sa postavil k svojmu sporáku a začalo sa. Kategória, v ktorej bola aj Erika, dostala ako základnú ingredienciu írsku bravčovú panenku. Súťažiaci mali 35 minút na prípravu jedla. Ešte pred spustením časomiery mali možnosť si očistiť zeleninu, a tak si ju predpripraviť. „Navariť sme museli dve porcie. Jedna išla na výstavu a druhá porotcom, tí nás sledovali aj počas celého varenia. Chodili okolo nás a sledovali čo robíme, keď niekomu začalo niečo prihárať tak ho upozornili. Boli na nás veľmi milí,“ prezradila pre portál Rimava.sk Erika.

Foto: szkc.sk

Perfekcionisti to majú oveľa ťažšie a práve preto bola Erika pod obrovským stresom. Je totiž zástancom toho, že keď to nie je dokonalé, radšej nech to ani nie je. Stres sa však pod jej výkon nepodpísal a ani jeden zo šiestich konkurentov ju nedokázal prekonať.

Foto: szkc.sk

Vlastný recept

Svojim receptom dokázala očariť porotu a môže sa stať inšpiráciou pre slávnostný obed. „Robila som panenku obaľovanú v prosciutte so smotanovo-vínovou omáčkou so syrom niva a s vyprážaným hroznom v parmezánovom cestíčku s glazovanou zeleninou,“ opísala svoj víťazný recept. Najbližšie sa Erika zúčastní skupinového varenia na súťaži v Luxembursku. Okrem tvrdých tréningov a prípravy sa študentka v apríli zúčastní ďalšej súťaže v Banskej Bystrici. Aby toho nebolo málo, škola jej tiež dá poriadne zabrať. „Okrem súťaží ma v marci čaká písomná maturita a v apríli zas praktická, bude to náročné,“ povedala na záver pre portál Rimava.sk.

Vyskúšajte doma

Nakrájanú cibuľu a cesnak orestujete s rozmarínom. Následne zalejete šumivým vínom, zredukujete a zalejete smotanou zmiešanou so syrom niva. Okoreníte. Omáčku následne prepasírujete a zjemníte maslom. Panenku obalíte v prošute, osolíte a dochutíte korením. Na mäso nastrúhate cesnak a rozotriete. Na panvici pečiete mäso so šalviou. Na hrozno si vytvoríte cesto z vajec, múky a parmezánu, dvakrát obalíte a vypražíte. Zeleninu následne oblanšírujete a okúpete v karameli.