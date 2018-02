TASR

L. Sólymos: Na podporu environmentálneho vzdelávania pôjde 155.000 eur

O financie sa mohli uchádzať mimovládne organizácie od októbra 2017 prostredníctvom projektov.

Na snímke minister životného prostredia SR László Sólymos. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 22. februára (TASR) – Takmer 155.000 eur zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) si rozdelia organizácie tretieho sektora so zameraním na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. Projekt vznikol z iniciatívy Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd).

O financie sa mohli uchádzať mimovládne organizácie od októbra 2017 prostredníctvom projektov. Podporených bude podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Norberta Kurillu celkom 28 projektov, z ktorých má 17 regionálny a 11 celoslovenský charakter. Podporené budú napríklad projekty zamerané na recykláciu elektroodpadu, budovanie výučbových záhrad v areáloch základných a materských škôl či projekty so zameraním na obehovú ekonomiku a ekoinovácie v stavebníctve.

"Teší ma, že o zelené vzdelávanie je stále rastúci záujem. Svedčí o tom aj fakt, že nám bolo doručených 44 projektov v celkovej výške viac ako 300.000 eur, z čoho 40 splnilo administratívne požiadavky. Z nich porota vybrala 28, ktoré budú podporené," poznamenal Sólymos. Zhodnotil, že projekty boli kvalitné, preto sa envirorezort rozhodol zo zdrojov ministerstva prispieť ďalšími 25.000 eurami.

Minister označil fond za spojenie súkromného, štátneho a neziskového sektora, ktorého ambícia nie je časovo ohraničená, ani podmienená politickými zmenami. Peniaze venovali do fondu súkromné spoločnosti, jedna súkromná osoba a rezort životného prostredia.

Podporené organizácie majú na implementáciu a zúčtovanie projektov čas do apríla 2019. "Podporujeme najmä malé neziskovky, pre ktoré by mohlo byť problémom zapojiť sa do veľkých výziev zo štrukturálnych fondov EÚ, prípadne z Envirofondu. Našou ambíciou bolo pokryť potreby celého územia Slovenska," povedal Kurilla.

Žiadatelia o podporu fondu museli splniť viaceré kritériá, medzi nimi aj päťpercentné spolufinancovanie. Výška podpory pre projekty s regionálnym významom je maximálne 5000 eur, s celoslovenským významom 10.000 eur.