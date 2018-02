TASR

Dnes o 12:24 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Olympiádu zakončia vicemajstri na čele s Vlhovou, zase proti Nemcom

Umiestnenie premiérovanej disciplíny na záver zimnej olympiády nie je náhodné.

Na archívnej snímke zľava Slováci Tereza Jančová, Matej Falat, Petra Vlhová, Veronika Velez-Zuzulová a Andreas Žampa. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 22. februára (TASR) - Alpský program na ZOH v Pjongčangu vyvrcholí v sobotu o 11.00 (3.00 SEČ) súťažou tímov. Keďže napríklad pred rokom na MS uprostred podujatia viaceré zjazdárske osobnosti neštartovali, umiestnenie premiérovanej disciplíny na záver zimnej olympiády nie je náhodné.

Je možné, že ani tento ťah určité absencie nevylúči. Otázna je účasť amerických ženských superstar ako aj Rakúšana Marcela Hirschera, ktorý možno dá prednosť ostatným kolegom, tiež dobrým slalomárom. Slovenský tím to však s ambíciami nijako neposúva, takisto nie štatút vicemajstvo sveta. Táto olympijská novinka je totiž veľmi nevyspytateľná disciplína a aj keď sa dá o favoritoch hovoriť, vlastne je ich polovica štartového poľa. Francúzsko, Švajčiarsko, Švédsko, Nórsko predovšetkým, ale samozrejme aj Rakúsko, Nemecko, prípadne USA či Taliansko. Lenže paralelný slalom sa jazdí medzi bránkami typu obrovského slalomu a má viacero svojich zákonitostí.

Slovensko je v podobnej a predsa inej situácii ako pred rokom v St. Moritzi. U mužov pravdepodobne bude štartovať Adam Žampa, ktorý bol na MS len "zranený náhradník" a v horskom stredisku Jangpchjong sa spolu s ním predstaví buď jeho brat Andreas alebo Matej Falat. Ten sa preslávil zdolaním elitného nemeckého slalomára Felixa Neureuthera, mladší Žampa zase svojím časom pomohol k postupu do finále, čím "zazichroval" medailu. "Je veľké pozitívum, že sme tu traja a všetci traja máme na to, aby sme jazdili do prvej tridsiatky. Na dievčatá bol možno trošku väčší tlak. Verím, že o to viac 'zamakáme' v tímovej súťaži a spoločne ako tím dokážeme niečo pre Slovensko," zdôraznil pre TASR Adam Žampa: "Svah bude plytkejší než na špeciálny slalom, no ľahký iba na prvý pohľad. Ako je jednoduchý, tak je ťažký. Je to síce rovinka, na tej je však veľmi ťažké byť rýchly."

V ženskej sekcii tímu je to dlhodobo jasné, aj keď excelentná fazóna Veroniky Velez-Zuzulovej je lanský sneh. Po osudnom jesennom zranení a operácii bola vôbec rada, že stihla ZOH. To ale neznamená, že opäť nebude vyraďovať súperky jedna radosť, len to netreba brať ako samozrejmosť. Zuzulovej výhoda spočíva v jej skúsenosti a zo sebavedomia, ktoré v paralelných súťažiach v uplynulých 5 rokoch nazbierala. Petra Vlhová má tento druh pretekov tiež rada, na olympijských svahoch sa dobre rozjazdila a od nej sa bude čakať víťazstvo možno v každom dueli: "Teším sa a dáme do toho všetko. Nebudem myslieť na to, že poslednýkrát štartujem vo vážnych pretekoch s Veronikou. Som rada, že tam ideme ako tím a dúfam, že pôjdeme čo najvyššie."

V tímových pretekoch sa vychádza z poradia v Pohári národov Svetového pohára z konca januára. Prihlásiť sa mohlo 16 najlepších, keďže si právo uplatnila aj domáca Kórejská republika, tak 15. Z 11. priečky sa pre nedostatok pretekárov neprihlásilo Lichtenštajnsko, z 15. miesta Chorvátsko. Naopak, s pozíciou číslo 15 idú do súťaže Maďari. Slovenské družstvo má 10. pozíciu a v 1. kole, ak sa nebude pre okolnosti niečo meniť, by sa malo stretnúť s Nemeckom. Teda presne ako na MS, kde slovenské kvarteto vyhralo 3:1.

Víťazi prvého kola postupujú do štvrťfinále, kde by Slovensku pripadlo Švajčiarsko (istotne vyradí Maďarov). A tak ďalej až do finále a súboj o bronz. Dva paralelné duely ženy, dva muži, pri skóre 2:2 rozhoduje lepší súčet časov u dvoch rýchlejších v oboch kategóriách.