TASR

Dnes o 12:24 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní ZOH: Krutý osud dvoch epochálnych slalomárov, Hirscher asi meni plány

Hirscher v Pjongčangu v uplynulých dňoch vytrvalo odmietal možnosť, že by jeho kariéra pokračovala až do ďalších ZOH.

Marcel Hirscher. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 22. februára (TASR) - Je to len šport a tak nie sú namieste silné elegické výrazy ako "tragédia" či "nespravodlivosť". Týka sa to aj štvrtkového olympijského slalomu v Pjongčangu z pohľadu predovšetkým Marcela Hirschera a trochu aj Henrika Kristoffersena. Tak či onak, oboch postihol viac-menej krutý športový osud.

Slalom je z hľadiska okamžitého a už nenapraviteľného prepadu najrizikovejšia alpská disciplína. A jedna z najrizikovejších olympijských vôbec. Napriek tomu rakúsky lyžiar Marcel Hirscher, jazdiac ako kaskadér, vždy a všade, nevypadol v 20 pretekoch Svetového pohára za sebou a medzitým ani na MS, na ktorých vyhral zlato. Henrik Kristoffersen nevypadol v 10 slalomoch a až na jeden prípad, vždy pristál na pódiu. Vo štvrtok na zimnej olympiáde prvý vypadol v 1. kole a druhý z vedúcej pozície nedokončil druhú jazdu.

Hirscher v Pjongčangu v uplynulých dňoch vytrvalo odmietal možnosť, že by jeho kariéra pokračovala až do ďalších ZOH. Má 28 rokov a v kariére okrem rekordov dosiahol aj všetko ostatné. To posledné, čo mu chýbalo, bolo olympijské zlato. Ukul ho v dejisku prebiehajúcich hier hneď dvakrát, ale teraz sa ukázalo, že tituly v obrovskom slalome sa mu mália. "Ja proste potrebujem zlatú olympijskú medailu zo slalomu," vravel v mix-zóne po prvom kole.

Nevyhováral sa na nič, hoci 'dalšia rana osudu bol fakt, že trať prvého kola staval jeho tréner. "Môj štýl jazdy je dynamický a silový s krátkymi švihmi a dnes to išlo viac tým, ktorí jazdia ťahavejšie a precítenejšie. Nuž, asi nie som fajnový lyžiar. Kurz trate bol pre mňa ideálny, ale spravil som chyby. Je predsa normálne, že raz za čas človek súťaž nedokončí," povedal Hirscher pre APA.

Síce vyrovnaný a ústretový, ale predsa vo výraze tváre nešťastný. Borec, ktorý v tejto sezóne - často fantastickým spôsobom - vyhral 6 z 8 slalomov, v jednom ho zdolal len jeho jediný reálny rival Kristoffersen. Nevyhral ešte prvý slalom sezóny v novembri, ktorý ale na radu lekárov vôbec nemal ísť a bral ho ako "súťažný tréning" pre nedoliečené zranenie.

Veľký športovec, ktorý dokázal prekonať "neprekonateľný" rekord Marca Girardelliho v počte celkových titulov v SP. S 55 triumfami naháňa tiež "neprekonateľnú" métu 86 víťazstiev Ingemara Stenmarka v pretekoch SP. Štvornásobný svetový a dvojnásobný olympijský šampión. Majiteľ 10 malých glóbusov SP za celoseriálové triumfy v disciplínach, po päť v špeciálnom i obrovskom slalome. Až doteraz sa mu smola väčšinou vyhýbala, naopak z pekla šťastie pri ňom stálo pred dvoma rokmi v Madonne di Campiglio, kde počas jazdy sa tesne za neho zrútil dron. Ani to mu nezabránilo v ten večer k pódiovému umiestneniu (ako ináč, za Kristoffersenom).

Just vo štvrtok 22. februára mal Marcel Hirscher kritický deň, taký raritný v jeho úžasnej kariére. "Fakt som mal zlý pocit, v podstate už aj z tréningov uplynulých dní. Mne sa na tomto tvrdom snehu nejako nedarí nájsť pohodu. Dúfam, že sú ešte nejaké rýchle voľné letenky," citovala AP trochu žartovnú narážku Hirschera. Lebo až také zlé to s ním zase nebolo: "Tieto hry boli skvelé a mal som sa tu fajn".

S tým snehom je to však ozaj pozoruhodný súvis, lebo predtým naposledy vypadol práve v Ázii. Bolo to takmer na deň presne pred dvoma rokmi v Japonsku. Snehovú "doktrínu" nezávislé podporil aj jeho veľký nórsky súper, ktorý medzi oboma kolami ako vedúci pretekár súťaže konštatoval: "Je to v podstate ľahký svah i ľahká trať. Ale šialene ťažký sneh. Myslím, že u Marcela mohol byť problém s nastavením materiálu na tieto podmienky."

Zaujímavé je, že aj Kristoffersen o tri hodinky neskôr napriek kontroverznej a impulzívnej povahe zobral svoje vypadnutie na ceste za veľkým zlatom dôstojne. Stojí za to zosumarizovať, čo títo dvaja veľkí športovci, rivali, ale aj kamaráti ako epochálni slalomári dokázali. V tejto disciplíne vyhrali pred ZOH spolu 15 z 19 pretekov vrátane MS. V tejto zime spolu vyhrali 7 z 8 slalomov, v tom prvom bol Kristoffersen druhý a Hirscher štartoval nedoliečený. V 7 z 8 slalomov boli na stupňoch obaja, v troch predchádzajúcim zimnej olympiáde na prvých dvoch priečkach. Celkovo z 20 uplynulých slalomov SP sa obaja stretli na pódiu 12-krát a 16-krát bol na "bedni" aspoň jeden z nich. Na tej olympijskej však ani jeden.

vyslaní redaktori TASR ph ak