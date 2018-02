Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Eva je najmladším človekom na svete s vytetovaným číslom na predlaktí. Ako 2-ročná sa dostala do Osvienčimu

Eva Umlaufová sa narodila na tom najhoršom mieste. Ako dvojročné dievčatko prežilo hrôzy Osvienčimu.

BRATISLAVA/MNÍCHOV 25. februára - Eva Umlaufová je jednou z tých, ktorí prežili najhrozivejšiu drámu v histórii ľudstva. Druhá svetová vojna zasiahla tisícky rodín a toto obdobie navždy zostane najčiernejším v dejinách. Táto dráma sa týkala aj židovskej rodiny Hechtovcov. Tá sa v roku 1942 dostala do pracovného tábora v Novákoch. Pani Eva sa svojej mamičke Agnes narodila práve tam. Po dvoch rokoch života v pracovnom tábore nastal v novembri 1944 ten najobávanejší scenár. Rodinu transportovali do koncentračného tábora v Osvienčime. Išlo o posledný transport zo Serede. Evu, jej mamičku a nenarodenú sestru zachránil rozdiel pár dní. Na najkrvavejšie miesto prišli presne 2. novembra. Iba tri dni pred ich príchodom 30. októbra bolo v plyne zavraždených niekoľko tisíc matiek s deťmi.

Foto: Repro foto YouTube

Číslo na detskej rúčke

Aj napriek začínajúcemu chaosu a vedomosti o tom, že všetko zlo končí, bola iba dvojročná Eva označená. Na malú ručičku jej vytetovali číslo, ktoré jej už navždy bude pripomínať hrôzy a obrovskú stratu. Stala sa tak pravdepodobne najmladšou osobu, ktorá tetovanie mala.

Foto: Repro foto YouTube

Tehotná Agnes so svojou malou dcérkou Evou s veľkým šťastím prežili nasledujúce tri mesiace v Osvienčime. Dňa 27. januára 1945 Červená armáda oslobodila koncentračný tábor. Niektorí ľudia však pre choroby nemohli byť prepravení domov. Medzi nimi aj Eva s matkou. Už v bývalom koncentračnom tábore prišla v apríli toho roku na svet Evina sestrička Nora.

Eva so svojou sestrou Norou a mamou Agnesou Foto: Repro foto YouTube

Mladá vdova

Keď mala Nora šesť týždňov, tri ženy rodu Hechtovcov sa vybrali hľadať príbuzných, ktorí prežili. Prišla ďalšia rana. Mladá Agnesa zostala so svojim dcérami sama. Manžel a otec Imrich Hecht zomrel po deportovaní z Osvienčimu v koncentračnom tábore v Melku len pár týždňov pred oslobodením. Okrem manžela stratila Agnesa úplne všetkých príbuzných, matku, babičku, starého otca a troch súrodencov. Mladá vdova sa so svojimi dvoma dcérami usadila v Trenčíne. Eva a Nora tu vyštudovali strednú školu.

Eva sa v roku 1966 vydala za Jakoba Foto: Repro foto YouTube

Život dospelej Evy

Eva sa za ďalším štúdiom vybrala do nášho hlavného mesta, kde vyštudovala medicínu. V Bratislave však žiť nezostala. Mladá pediatrička sa v júli 1966 vydala za Jakoba, poľského Žida s americkým pasom žijúceho v Nemecku. V roku 1967 sa teda odsťahovala do Mníchova. Radosť z lásky však netrvala dlho. Jakob len pár rokov po svadbe tragicky zahynul pri nehode. Eva ďalšiu ranu od života prekonala a neskôr sa opäť vydala. Dnes má pani Eva troch synov a teší sa z dvoch vnučiek. Pani Umlaufová zostala verná aj práci, ktorú vyštudovala. Roky pracovala ako pediatrička a neskôr sa rozhodla presedlať a stala sa z nej psychoterapeutka.

Foto: Repro foto YouTube

Návrat na pôdu teroru

Dňa 27. januára 2011 Eva Umlaufová vstúpila na pôdu miesta, kde prežila to najdesivejšie peklo desiatka tisíc ľudí. Do Osvienčimu sa vrátila pri príležitosti spomienkového výročia oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčime. Bolo to ťažké, no vďaka podpore najbližších to zvládla. V roku 2014 pani Eva prekonala infarkt. Po zotavení sa rozhodla, že trpký a smutný príbeh svojej rodiny dá na papier. A tak v marci 2016 vyšla v nemeckom jazyku kniha s názvom „Číslo na mojom predlaktí je modré ako vaše oči“.