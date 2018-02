Kristína Jurzová

Dojímavý príbeh 76-ročnej ruskej korčuliarky. Bajkal brázdi na korčuliach z druhej svetovej vojny

O Rusku vieme, že je tam zima a že sa tam pije veľa vodky. Obyvatelia však tvŕdzu počasia zvládajú aj vďaka rôznym vychytávkam, o ktorých sme v našich končinách zrejme ani nechyrovali.

MOSKVA 22. februára (Dobré noviny) - Zima ako v Rusku. To si neraz povieme pri mrazivom počasí, ktoré aktuálne zasiahlo aj územie Slovenska. Lenže tá naša zima je zväčša iba slabý odvar toho, čo zažívajú ľudia v najväčšom štáte sveta. Počas týchto mesiacov sa ich život obráti tak trochu naruby a počasiu musia prispôsobiť všetky svoje činnosti, ale aj dopravu.

Svoje by o tom vedela porozprávať aj Ljuba Morechodová, ktorá brázdi Bajkalské jazero na korčuliach ešte z čias druhej svetovej vojny. 76-ročná žena si síce už desať rokov užíva dôchodkový vek, no svojou svižnosťou dokazuje, že ešte ani zďaleka nepatrí do starého železa.

Celodennú starostlivosť venuje svojim hospodárskym zvieratám a keď jej kravy zbehnú ďaleko od domu, obuje si kvalitne vyrobené korčule ešte z roku 1943, ktoré už majú čo-to za sebou, a cestu k nim si skráti po hladine zamrznutého jazera. Svoje každodenné starosti však nepovažuje za prácu či za nutné zlo. Dokazuje to aj jej korčuľovanie, z ktorého sa teší ako malé dieťa.

Hoci život na brehu Bajkalu nie je jednoduchý, Ljuba by ho nemenila za nič na svete. Tu sa narodila a tu chce aj zomrieť. „Keď môj manžel zomrel, mohla som toto všetko opustiť. Nemohla som to však urobiť. Vedela som, aký je tu život ťažký. Môj otec tu spolu s mojou matkou tvrdo pracoval. Ako by som mohla odísť? Ako by som mohla?“ vysvetlila, prečo sa rozhodla v drsných podmienkach ďaleko od civilizácie zotrvať.

Rusi, ktorí milujú Fínky

Ljuba však nie je jediná, kto sa v Rusku musí boriť s rozmarmi počasia. Svoj vlastný fígeľ majú aj ľudia na druhej strane republiky. V malej dedinke Tumbotino neďaleko Nižného Novgorodu si miestni dôchodcovia nevedia vynachváliť špeciálne sane. Na prvý pohľad vyzerajú ako stolička, no sú k nim prirobené aj kovové nože, vďaka ktorým sa môžu bezpečne kĺzať po ľade. Starší ľudia sa tak o ne môžu pohodlne oprieť, tlačiť ich a na sedaciu časť napríklad položiť nákup. Alebo môžu vďaka nim prepraviť niekoho menej pohyblivého.

Sane Fínky, ktoré sú populárne aj v Rusku. Foto: MaxPixel

Dopravný prostriedok, ktorý pripomína viac stoličku ako sane, priniesol do Ruska veterán ako vojnovú korisť z Fínska. U miestnych obyvateľov sa osvedčili a pomenovali ich Fínky. Dnes ich má vari každá domácnosť v Tumbotine.

Špecifické sane vyrába a opravuje miestny remeselník Sergej Konovalov, ktorý je majster vo svojom umení. Fínky sú dokonca také populárne, že si ich miestni obyvatelia môžu odložiť do vyhradených stojanov pri rôznych inštitúciách či obchodoch. Ba čo viac, každoročne sa tu vo februári konajú preteky s Fínkami, do ktorých sa môžu zapojiť aj najstarší obyvatelia dedinky.