TASR

Prvá časť rekonštrukcie zimného štadióna v Kežmarku sa blíži ku koncu

Zatiaľ sa ukončili búracie práce nepotrebných častí pôvodnej stavby, zosilnila sa nosná konštrukcia haly a hotová je aj hrubá stavba technicko-hospodárskeho zázemia štadióna.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Branislav Račko

Kežmarok 22. februára (TASR) - Ruina zimného štadióna v Kežmarku sa postupne mení na moderné športovisko. Stavebné práce sa začali vlani 4. septembra a prvá etapa prestavby je už viac ako z polovice ukončená. Informovala o tom Zuzana Šlosárová z oddelenia komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta na kežmarskej radnici. Zatiaľ sa podľa nej ukončili búracie práce nepotrebných častí pôvodnej stavby, zosilnila sa nosná konštrukcia haly a hotová je aj hrubá stavba technicko-hospodárskeho zázemia štadióna.

Radnica získala na rekonštrukciu príspevok od vlády vo výške jedného milióna eur. Ďalších 2,5 milióna zafinancovalo mesto z vlastného rozpočtu. Za 3,5 miliónový balík sa spojazdní ľadová plocha. „Štadión je opláštený, podlahy sú zateplené, ukončené sú rozvody zdravotechniky a kúrenia. V sociálnych miestnostiach a šatniach pre verejnosť je pripravená vzduchotechnika, aj hlavné trasy elektrorozvodov v celej hale,“ doplnila Šlosárová. Finalizovaná je aj hlasová signalizácia požiaru a poplachový systém narušenia. Plynová kotolňa je na štadióne nová.

„V marci sa začne s prípravou inštalácie ľadovej plochy. Na štadióne sa bude montovať ozvučenie, osvetlenie, odvlhčovanie ľadovej plochy. Ešte počas prvej etapy rekonštrukcie bude nainštalované vetranie, teplovzdušné kúrenie a chladenie haly. Dokončí sa plynová prípojka, rôzne nátery, maľby, obklady a ďalšie drobné práce,“ uviedla Šlosárová. Ľadová plocha bude podľa nej prístupná pre verejnosť a pre športové zápasy menšieho rozmeru.

Z bývalého zimného štadióna by v druhej etape mala vzniknúť multifunkčná hala, v ktorej by sa organizovali koncerty, prípadne by slúžila i ďalším športom. To si však bude podľa radnice vyžadovať ďalšie financie.

V Kežmarku je otvorená trieda hokejovej prípravky, ktorá zatiaľ trénuje v Levoči. „Ambíciou je nateraz sprevádzkovať zimný štadión a vrátiť ho po rokoch športovcom a verejnosti k užívaniu,“ zdôraznil primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Neskôr bude mesto hľadať ďalšie zdroje na dofinacovanie multifunkčnej haly.

Ukončenie stavby je podľa zmluvy so staviteľom Milanko, s. r. o., dohodnuté na 21. júna tohto roku. „Čo sa týka termínovaných viazaností, sme v norme. Práce ukončíme v stanovenom termíne a podľa zmluvy, ktorá bola na začiatku podpísaná,“ uzavrel konateľ firmy Milan Tkáč.