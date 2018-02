TASR

Včera o 20:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní TV JOJ uvádza premiéru nového rodinného seriálu Semafor

Keď máte po tridsiatke, život je tak trochu ako semafor.

Na snímke herec Tomáš Maštalír počas tlačovej konferencie k uvedeniu nového komediálneho seriálu SEMAFOR 21. februára 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 21. februára (TASR) – Televízia JOJ prichádza s novým rodinným komediálnym seriálom Semafor, ktorý začne vysielať od marca. Ponúkne 20 polhodinových epizód v perióde jedenkrát týždenne. Režisérom seriálu je Peter Begányi, ktorý je spolu s Piknik Picture aj jeho producentom, formát adaptovala Natália Švecová. Hrajú Tomáš Maštalír, Stanislav Majer, Martin Nahálka, Alena Pajtinková, Dominika Žiaranová a ďalší umelci.

Novú zábavnú komédiu pre celé rodiny prináša JOJka. Semafor je licencovaný seriál, ktorý bol z pôvodného izraelského formátu úspešne adaptovaný už v mnohých krajinách vrátane USA či Ruska. Môže sa pochváliť nielen mimoriadnym diváckym záujmom po celom svete, ale tiež prestížnou cenou International Emmy Awards z roku 2010.

V slovenskej adaptácii Semaforu sa diváci TV JOJ môžu tešiť na skvelý humor, vtipné scény, ktoré napísal sám život a obľúbené herecké hviezdy, ktoré sa predstavia nielen v hlavných, ale aj mnohých vedľajších postavách. Zárukou kvality sú tiež overení tvorcovia populárnych seriálov Naši či 1890.

Keď máte po tridsiatke, život je tak trochu ako semafor. Ako slobodný si preletíte na zelenú. Ak ste v stálom vzťahu, niektoré veci sú nové a zaujímavé, no oranžové svetlo už bliká. A keď už ste ženatý a máte deti, svieti vám červená – ste zaseknutí a myslíte si, že lepšie to už nebude... Na semafore sa však svetlá stále menia. A tak je to aj v živote. Semafor je rodinná komédia o priateľstve medzi troma najlepšími kamarátmi - tridsiatnikmi, o ich romantických vzťahoch a o živote.

„Červený“ Maťo (Martin Nahálka) je manažérom otcovho obchodu s pomôckami pre amatérskych kúzelníkov a je ženatý s Petrou, asertívnou novinárkou, s ktorou má sedemročnú dcéru Dittu. Mirkovi (Tomáš Maštalír), riaditeľovi eventovky, začína v perspektívnom vzťahu nebezpečne rýchlo blikať oranžová, prvýkrát v živote totiž zdieľa domácnosť s partnerkou Mončou a jej psom. René (Stanislav Majer) je nezlomný sukničkár, ktorému stále svieti zelená. Jeho závislosť od žien je autentická, zamiluje sa na každom rohu a neustále sa dostáva do zamotaných situácií s opačným pohlavím. Neskôr sa však aj na životných semaforoch troch kamarátov začnú meniť svetlá...

„Základný prvý formát je izraelský, napísal ho Adir Miller, ktorý je v Izraeli známy stand-up komik. Bol som v Tel Avive na jeho šou, štyrikrát do týždňa má veľkú šou, je megahviezda. Tam som sa s ním zoznámil, bavili sme sa o tom, že urobil nejaký seriál. Pozrel som si ho a povedal som si, že by bolo dobré adaptovať ho na slovenské pomery. Bolo to veľmi náročné, lebo Izrael je iný ako Slovensko, rezonujú tam iné témy, veľmi odlišné. Podarilo sa nám zachovať humor, ktorý on nastavil, previedli sme ho v krajšom ponímaní pre Slovákov, každú postavu sme prispôsobili na to, aby si Slováci tam našli to, čo potrebujú,“ uviedol pre TASR režisér Peter Begányi.

Podľa jeho slov mal jasnú predstavu o tom, koho do jednotlivých postáv obsadí. Do postavy Reného obsadil českého herca Stana Majera, hrá uvoľneného chalana, ktorý balí baby a život si užíva. V seriáli hovorí česky, ale keď je v strese, hovorí slovensky, čo je o to vtipnejšie.