TASR

Včera o 20:47 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Montreal vymenil českého obrancu Jeřábka do Washingtonu

Dvadsaťšesťročný Jeřábek prišiel do Montrealu pred touto sezónou po úspešnom pôsobení v klube KHL Viťaz Podoľsk.

Na archívnej snímke vpravo nórsky hráč Martin Roymark, vľavo český hokejista Jakub Jeřábek. — Foto: TASR/AP

Washington 21. februára (TASR) - Český hokejový obranca Jakub Jeřábek opúšťa Montreal. Canadiens ho v stredu vymenili do Washingtonu za voľbu v 5. kole budúcoročného draftu NHL.

Dvadsaťšesťročný Jeřábek prišiel do Montrealu pred touto sezónou po úspešnom pôsobení v klube KHL Viťaz Podoľsk. Ročník začal na farme, dokázal sa však prebojovať do prvého tímu "Habs", v ktorom odohral 25 zápasov so ziskom gólu a troch asistencií. Washington v pondelok angažoval aj jeho krajana Michala Kempného, ktorého získal z Chicaga. "Caps" chcú pred play off vystužiť svoju defenzívu, najmä po tom, čo im v stredu Taylora Chorneyho uchmatol Columbus, ktorý si zadáka stiahol z waiver listiny. Informáciu priniesol portál tsn.ca.