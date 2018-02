TASR

Včera o 20:44 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Humenskí poslanci odsúhlasili príchod nového investora do Guttmanova

Spoločnosť NASA plast, s.r.o., ktorá tam chce v prvej fáze vyrábať plastové nádrže a čistiarne odpadových vôd, plánuje v úvode zamestnať do 20 ľudí.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Humenné 21. februára (TASR) – Humenskí poslanci na svojom stredajšom rokovaní definitívne odsúhlasili príchod nového investora do mestského priemyselného parku Guttmanovo, a to tým, že mu schválili dlhodobý prenájom spôsobom hodným osobitného zreteľa. Spoločnosť NASA plast, s.r.o., ktorá tam chce v prvej fáze vyrábať plastové nádrže a čistiarne odpadových vôd, plánuje v úvode zamestnať do 20 ľudí.

Dôvodom osobitného zreteľa je podľa predloženého materiálu výstavba priemyselnej haly na predmetnom pozemku za účelom výroby produktov a zvýšenie zamestnanosti občanov mesta Humenné a blízkeho okolia. S týmto odôvodnením v rozprave nesúhlasil poslanec Jozef Babják, ktorý v tejto súvislosti podal aj dva návrhy. Oba však neprešli. Pýtal sa tiež na nájomnú zmluvu. "My ideme niečo prenajímať, my to máme schváliť a nájomnú zmluvu nevidíme," podotkol. Tú podľa primátorky Jany Vaľovej podpisuje štatutár a zverejňuje sa, takže je každému prístupná. Poslancovi Michalovi Babinovi zas chýbal v dôvodovej správe vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť žiadala o dlhodobý prenájom pozemku o výmere 5269 štvorcových metrov (m2) mesto Humenné ešte koncom leta minulého roka, poslanci návrh odobrili až po druhý raz, a to koncom vlaňajšieho novembra. Investorovi pozemok prenajali na 20 rokov za 0,50 eura za m2 ročne bez DPH s možnosťou neskoršieho odkúpenia. Na stole ho mali v stredu opätovne pre osobitný zreteľ, ktorým je spomínaná výstavba haly. Výrobu plánovala spoločnosť spustiť už na jar tohto roka. Ako však TASR informoval konateľ spoločnosti Róbert Sališ, momentálne je to reálne v lete. Čakali totiž na odsúhlasenie.

Investícia do haly predstavuje podľa neho približne 400.000 eur. "Projektovú dokumentáciu k nej máme, otázku výstavby vidím na dva až tri mesiace, ak všetky schvaľovacie procesy a konania prebehnú tak, ako majú," priblížil s tým, že najneskôr v auguste by vedeli spustiť prevádzku. Zamestnancov plánujú získavať z Humenného a blízkeho okolia. Práca je určená skôr pre mužov. Výroba podľa jeho ďalších slov nemá vplyv na životné prostredie. Firma pôsobí na trhu v oblasti produkcie tovarov z plastov a gumy a spracovania plastových gumových polotovarov približne 15 rokov.

Príprava priemyselného parku Guttmanovo, ktorý má rozlohu 5,4 hektára, bola zrealizovaná v novembri 2004. Predmetná parcela doteraz nebola využívaná.