Včera o 20:44 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní POHODA POZNÁ ĎALŠIE MENÁ: Festival doplní Jessie Ware a Sophie

Už o pár mesiacov. Pohode 2018 sa uskutoční v dňoch 5. až 7. júla na letisku v Trenčíne.. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 21. februára (TASR) – Festival Pohoda 2018 zapísal do line-upu ďalšie mimoriadne zaujímavé mená. Kvalitný mix soulu, R&B a elektroniky ponúkne Jessie Ware, živým setom roztancuje Space Arénu na letisku producentka Sophie.

Miláčik Pitchforku a ďalších vplyvných médií Jessie Ware má na konte nominácie na Mercury Prize, Mobo Awards či BRIT Awards v kategórii najlepšia britská speváčka. Každý z jej troch albumov sa umiestnil v TOP 10 britského rebríčka. Spolupracovala s kapelami a umelcami ako Florence and the Machine, Disclosure, SBTRKT Sampha či EdSheeran.

Jessie Ware vyštudovala anglickú literatúru a po škole začínala kariéru športovej novinárky. Okrem toho pracovala aj v televíznej spoločnosti Love Productions, kde sa zoznámila s E. L. James (autorkou Fifty Shades). Jessie neskôr prispela piesňou Meet Me in the Middle na soundtrack filmu Fifty Shades of Gray. Pred začiatkom sólovej kariéry spievala ako vokalista na turné Jacka Penateho. Cez neho sa zoznámila s Aaronom Jeromeom, účinkujúcim pod menom SBTRKT a s jeho spoluhráčom Samphom. So SBTRKTom spolupracovala na albume Nervous a so Samphom nahrala pieseň Valentine. Krátko na to hosťovala aj na albume Ceremonials od Florence and the Machine. V roku 2012 vydala debut Devotion, ktorý z nej okamžite spravil jednu z najvýraznejších ženských postáv britskej scény. Druhý album Tough Love ponúkol aj hit Say You Love Me, ktorý už na Spotify prekonal 80 miliónov prehratí. Koncom minulého roka vydala tretiu, mimoriadne osobnú, štúdiovku Glasshouse s hitmi ako Midnight, Selfish Love a Alone.

Britská producentka žijúca v LA Sophie je jednou z najžiadanejších producentiek elektronickej tanečnej hudby. Produkovala piesne pre hviezdy ako Madona, Vincent Staples, MO, Nicki Minaj či Charli XCX. Jej hit Lemonade zaradili medzi najlepšie single roka 2014 The Washington Post, Resident Advisor, Complex a Pitchfork. Minulú jeseň použila v skladbe prvýkrát vlastný hlas a po prvý raz ukázala v klipe svoju tvár.

Prvý singel Nothing More To Say vydala začiatkom roku 2013, no meno v kluboch po celom svete si Sophie spravila nahrávkou Bipp z konca toho istého roka. Ešte väčší úspech zaznamenal ďalší singel Lemonade. Následná kompilácia singlov pod názvom Produkt (2015) sa okamžite stala predmetom záujmu médií. Minulý rok produkovala hit Yeah Right Vincenta Staplesa, na ktorom hosťoval aj Kendrick Lamar. Tajomná Sophie sa ukázala svetu koncom minulého roka v klipe k balade It’s Okay To Cry, po ktorom zakrátko nasledoval klip k piesni Ponyboy. Ten naznačuje aj výrazné choreografie či stage-dizajn, ktorý môžu fanúšikovia očakávať na jej turné. Živého predvedenia nových skladieb sa medzi prvými dočkali ľudia na záver mesiac trvajúceho festivalu Red Bull Music Academy v Los Angeles. Novú šou predstaví prvýkrát 13. marca v Londýne a už o pár mesiacov sa na ňu môžu tešiť aj fanúšikovia tanečnej hudby na Pohode 2018. Tá sa uskutoční v dňoch 5. až 7. júla na letisku v Trenčíne.

TASR informoval PR manažér Pohody Anton Repka.